THY- Euroleague
0553 313 94 23

Büyük Doğu’nun öncülerinden Kaya Balaban: Allah için yaptığımız hiçbir şeyde canımız acımadı

Büyük Doğu fikir akımının önde gelen isimlerinden olan ve ömrünü İslam davasına adayan Kaya Balaban, dün dualar eşliğinde ebedi aleme yolcu edildi. Gazetemizin Yayın Kurulu üyesi Yalçın Turgut Balaban’ın kardeşi olan Kaya Balaban, Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası, Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:00
Büyük Doğu’nun öncülerinden Kaya Balaban: Allah için yaptığımız hiçbir şeyde canımız acımadı

Milli Nizam Partisi’nin ilk gençlerinden, İstanbul Akıncılarının kurucularından, Gölge, Akıncı Güç ve Büyük Doğu gibi öncü fikir dergilerinin kadrosunda yer almış olan Kaya Balaban, vefatından önce Baran dergisine verdiği mülakatta zorlu süreçlerde dava yükünü nasıl omuzladığını anlatmıştı. Sağ-sol çatışmalarının yaşandığı 70’li yıllarda Salih Mirzabeyoğlu öncülüğündeki Akıncılar oluşumunda çetrefilli mücadeleler veren Balaban, “Anadolu’dan fışkırış o zaman oldu. Çok samimiydik elhamdülillah. Boğaz tokluğuna, bir otobüs biletiyle hiç para düşünmeden, sağdan soldan para toplayarak dergi çıkarıyoruz. Anadolu’ya dergi yolladığımız adamlara da, ‘Bunları satın, parasını bize göndermeyin, yer tutun oranın kirasını verin, toplantılar yapın’ diyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

12 Eylül darbesi sonrası işkence gören Balaban, o günleri şöyle anlatmıştı: “12 Eylül askerî darbesinde ben, abim (Yalçın Turgut Balaban), Kâzım ve iki kardeşi bir gece alınmıştık. Samandıra Askerî Kışlası’nda yoğun işkence altında İslam Kurtuluş Partisi-Cephesi, Huruç dergisi, Akıncı Güç sorularına muhatap olmuştuk. Birçok Akıncı gönüldaş da işkenceye alınmıştı. Allah’a şükür hiçbir şeyi kabul ettiremediler ve herkesi 20 gün sonra serbest bıraktılar.

Balaban, Müslüman gençlere dava ve mücadele yolculuğunda deniz feneri olacak şu sözleri sarf etmişti: “Bu dava buralara kadar hiç zor gelmedi; çünkü canımızın acıdığı her hadisede araya nefsimiz girdi, Allah rızası için yaptığımız hiçbir şeyde canımız acımadı. Birebir yaşadım ve şahidim; Allah rızası için attığım adımlarda ayağım taşa hiçbir zaman değmedi, ne zaman ki tökezlediysem işin içine nefsim girdi. Hiç korkmayın! Allah rızası için bir iş yapıyorsanız umduğunuzdan çok daha bereketli olur.

Kaya Balaban’ı dualarla uğurladık

Türkiye’deki İslami mücadeleye ömrünü vakfeden ve bu uğurda türlü çilelere katlanan Kaya Balaban, dün Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde öğle namazı akabinde kılınan cenaze namazı sonrası Hakk’a uğurlandı. Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Yalçın Turgut Balaban’ın kardeşi olan Kaya Balaban’ı ebedi yolculuğunda gönüldaşları birlikte saf tuttu. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu başta olmak üzere cenaze namazına, Yayın Kurulu Üyelerimiz R. Fatih Uğurlu ve Hasan Maden, karikatürist Kemal Güler, Yazı İşleri Müdürlerimiz Ali Karahasanoğlu ile Şafak Bozkurt’un yanısıra birçok dostu katıldı.

Dostları son yolculuğunda şahitlik yaptı

İslami fikri ve ameli manada yaşamanın davasını ömrü boyunca güden ve bu uğurda her türlü çileye talip olmayı cana minnet sayan Kaya Balaban, özlemini çektiği Rahmet-i Rahman’a uğurlandı. Kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde omuzlara alınan Balaban’ın naaşı, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazı öncesi Mimar Sinan Camii avlusunu dolduran gönüldaşları, Balaban’a son yolculuğunda şahitlik etti. Dava adamlığının yanı sıra edebi kişiliği ile de bilinen ve aynı zamanda Yayın Kurulu Üyemiz Yalçın Turgut Balaban’ın kardeşi olan Kaya Balaban, Müslüman Anadolu gençliğinin sembol şahsiyetlerinden biri oldu. İslam’ın hakikatleri uğruna vakfettiği çileli yaşamının son dönemlerinde kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığına yakalanan Balaban 65 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etti. Kardeşi Derya Balaban ile taziyeleri kabul eden Yalçın Turgut Balaban, gönüldaşlarını cami avlusunda karşıladı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:00
  1. Milli Nizam Partisi
  2. İstanbul Akıncıları
  3. Büyük Doğu
  4. Kaya Balaban
  5. Baran dergisi
  6. Sağ-sol çatışmaları
  7. Salih Mirzabeyoğlu
  8. İslam Kurtuluş Partisi-Cephesi
  9. Huruç dergisi
  10. Akıncı Güç
  11. Ataşehir Mimar Sinan Camii
  12. Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Yalçın Turgut Balaban
  13. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  14. Yayın Kurulu Üyelerimiz R. Fatih Uğurlu
  15. Hasan Maden
  16. Kemal Güler
  17. Ali Karahasanoğlu
  18. Şafak Bozkurt
  19. Rahmet-i Rahman
  20. cenaze namazı
  21. Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı
  22. Mimar Sinan Camii
  23. Yalçın Turgut Balaban
  24. Müslüman Anadolu gençliği
  25. İslam
  26. Derya Balaban

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın sürücünün öldüğü kazada ibre 180'de takılı kaldı
    1. Kadın sürücünün öldüğü kazada ibre..
    2. Büyük Doğu’nun öncülerinden Kaya..
    3. Erdoğan-Pompeo zirvesi başladı
    4. 3. havalimanı personel alımı 3...
    5. Arda ve Berkay mahkemede yüzleşecek
    6. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    7. Google ne zaman Android güncellemesi..
    8. 8 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
    9. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    10. Casus Brunson kendini ele verdi.....
    11. “Boş mukaveleye imza atan” Fatih..
    12. Bu yasa kayıt dışını önleyecek,..
    13. Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü yan..
    14. İzmit'te bıçaklandı 700 metre yürüdü..
    15. “Kaçan Suudi konsolos İstanbul’a..
    16. İstanbul'da kazayı görenler şaşkına..
    17. TOKİ’den 281 bin liraya 2+1
    18. Amerika'yı korkutan göçmen yürüyüşü!
    19. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
    20. Malzemeciler ihracatla nefes aldı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları