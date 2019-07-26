Büyük Çamlıca Camii’nde Kur’an Kursu şenliği! Hem öğrendiler hem eğlendiler

İstanbul

Büyük Çamlıca Camii'nde, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Müftülüğünce Yaz Kur’an Kursu Şenliği yapıldı. İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan Büyük Çamlıca Camii'nin avlusunda gerçekleştirilen şenlik, caminin Kur’an kursu öğrencileri Ahmet Emre Belge ile Necip Fazıl Belge tarafından okunan sela ile başladı. Kur’an kursu öğrencisi Muhammed Berk Sarıoğlu da şenlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, şenlikte yaptığı konuşmada, camilerde her cuma vaaz verildiğini, etkinliklerin yapıldığını ama bunların içinde en değerlisinin bugün gerçekleştirilen şenlik olduğunu söyledi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de camilerin, çocuklarla daha güzel olduğunu dile getirdi. İstanbul'un son dönem sembol yapılarından biri olan Çamlıca Camii'nin, bundan sonra konferans merkezleri, sergi salonları ile sosyal hayatın da önemli noktalarından biri olacağını ifade eden Demiryürek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu organizasyonun bir özelliği var. Biz çocuklarımızı cami ile buluşturmayı hedefleyen bir ekibiz. Hatta istiyoruz ki çocuklarımız, avluları oyun alanına çevirsin. Gençlerimiz boş zamanlarında gelsinler burada vakit geçirsinler."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de çocukların, bu ümmetin en büyük zenginliği olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe katılan çocuklar, Türk Kızılayı Üsküdar Şubesi gönüllülerinin arkasında tek sıra halinde ilerleyerek dış avluya çıktı.

Protokolün de katılımıyla, 15 Temmuz'da şehit ve gazi olanların hatırası için 1453 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

Şenlikte Yusuf Belge'nin koordinatörlüğü Hüseyin İpek'in şefliğinde Üsküdar Müftülüğü Çocuk İlahi Korosu, ilahiler söyledi. Afrin Şehitleri Kur’an Kursu öğrencileri de 15 Temmuz Marşı'nı seslendirdi.