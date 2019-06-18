Büyük buluşma sonrası kararsızlar kararını verdi! İşte son anket sonuçları

Akademetre Research Company, araştırma tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde 16 Haziran tarihinde gerçekleşen ortak yayının değerlendirmesini ölçmek ve adayların performansını değerlendirmek amacıyla 1140 İstanbul seçmeni üzerinde programın bitiminde bilgisayar destekli telefonla görüşme tekniği ile (C.A.T.I.) eşzamanlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Buluşmaları olumlu bulundu

Araştırmanın bulgularına göre, İstanbul seçmenin yüzde 86,3'ü, adayların canlı yayınlanan bir tartışma programında bir araya gelmesini Türk siyaseti açısından olumlu buldu. Seçmenlerin yüzde 94'ü önümüzdeki seçim dönemlerinde adayların katılacağı canlı yayınlanan televizyon programlarının düzenlenmesini istedi.

Kararsız seçmen oranında değişim

Araştırma konusu canlı yayın öncesinde 23 Haziran Seçiminde hangi adaya oy vereceğine ilişkin izleyiciler içerisindeki 12,1'lik kararsız kitlenin oranı program sonrasında yüzde 7,1'e indiği ifade edildi. Bu yönüyle programı izleyen kararsız seçmenlerin yaklaşık %40'ı programdan sonra hangi partiye oy verecekleri doğrultusunda karar verdikleri belirtildi.