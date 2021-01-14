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Siyaset Büyük Birlik Partisi'nden ittifak açıklaması
Siyaset

Büyük Birlik Partisi'nden ittifak açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimleri için partisinin ittifak kararını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:45:00 -
Büyük Birlik Partisi'nden ittifak açıklaması

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2023 seçimlerine yönelik mesaj veren Destici ‘BBP olarak milli iradenin, devletin bekasının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında olduğumuzu, Cumhur İttifakı ile birlikte olduğumuzu bir kere daha kararlılıkla vurguluyorum’ dedi.

Destici, Erdoğan ile görüşmesinde Doğu Türkistan konusunu ele aldıklarını kaydederek şöyle konuştu:

Azerbaycan'dan Kıbrıs'a Doğu Türkistan'dan Suriye'ye kadar dış politikada pek çok konuda istişare etme fırsatı bulduk. Özellikle Ermenistan ile Azerbaycan savaşında Türkiye'nin katkısı ve kazanılan zaferde kendilerinin payından dolayı teşekkür ettim.

Türkiye, bu dönemde bir Doğu Türkistanlıyı bile Çin'e iade etmemiştir. Bundan sonra da etmeyecektir. Hiç kimsenin bir tereddüt yaşamasına gerek yoktur. Bu konuyu istismar etmeye çalışanlara hiç kimse fırsat vermemelidir. Aynı şekilde Çin'in yanında duranlara da hiç kimse itibar etmemelidir. Çin'in sözcülüğünü yapanlar, şubesi gibi çalışanlar ve sanki Çin çok demokratik bir ülkeymiş gibi burada safsata anlatanlara kimsenin itibar etmemesi lazım.

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