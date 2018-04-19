THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Büyük bir şaheser: Diyarbakır Ulu Camii

Diyarbakır’da bulunan Ulu Camii, Anadolu'nun en eski tarihi değerlerinden birisidir.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:38
Büyük bir şaheser: Diyarbakır Ulu Camii

Diyarbakır’da bulunan Ulu Camii, Anadolu'nun en eski tarihi değerlerinden birisidir. Camii Hz.Ömer (r.a) döneminde 639 yılında şehrin merkezindeki en büyük mabed olan Martoma Kilisesinin bulunduğu yere yapılmıştır. Sonrasında ise 1091 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın emri ile büyük bir onarım görmüştür. Ulu Camii, çeşitli dönemlerde gördüğü tadilat ve onarımlarla bugünkü halini almıştır.

Büyük Selçuklu hükümdarı olan Melikşah, Nisanoğulları ve İnal, Anadolu Selçuklu hükümdarı olan Gıyaseddin Keyhüsrev, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Artuklular ve Osmanlı padişahlarının çoğuna ait kitabeler caminin muhtelif yerlerinde yer almaktadır.

İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Cami’nin Anadolu’ya yansıması olarak değerlendirilen Diyarbakır Ulu Camii, İslam alemi tarafından 5. Harem-i Şerifi olarak kabul görülmüştür. Diyarbakır Ulu Cami’nin avluya bakan cephelerinde farklı dönemlere ait mimari bezemeler, kabartma ve yazıtlar muntazam bir şekilde caminin özelliğini ön plana çıkarmaktadır.

Tarihin her döneminde ibadet merkezi olarak kullanılan Ulu Camii Diyarbakır’daki en büyük yapılar topluluğudur. Bu yapının iki camisi (Hanefiler ve Şafiler Bölümü), iki medresesi (Zinciriye ve Mesudiye), doğu-batı minaresi,maksuresi, abdesthane kısımlarından oluşmakta ve bütün bu külliyenin ortasında büyük dikdörtgen bir avlu yer almaktadır. Camiye giriş üç ayrı yerden sağlanır. Doğu tarafında bulunan kapıya ana (taç) kapı denir.

Bu giriş kapısının her iki köşesinde aslanla boğa mücadelesini simgeleyen ve simetrik olarak işlenmiş kabartma bir figür yer almaktadır. İki hayvanın mücadelesini konu alan ana giriş kapısı oldukça geniş boyutlu bir kemer şeklinde bu yapının avlu bölümüne ulaştırır. Ulu caminin planı dikdörtgen şeklindedir ve çok sütunludur. Avlu içerisinde yer bulunan sekizgen planlı ile yapılmış şadırvan, sekiz adet sütun üzerine yerleştirilerek inşa edilmiştir.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 12:38
  1. Kilis
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
    1. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
    2. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
    3. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
    4. Adıyaman'da servis beklerken canından..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
    6. Ravza Kavakçı kararın ardından..
    7. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
    8. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    9. Kırgızistan'da hükümet düştü
    10. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    11. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    12. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    13. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    14. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    16. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    17. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    18. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    19. "Spora değil, skora önem veren bir..
    20. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum