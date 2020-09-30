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Dünya Büyük bir etki yapacak mı? Analistler, Trump-Biden tartışmasını değerlendirdi
Dünya

Büyük bir etki yapacak mı? Analistler, Trump-Biden tartışmasını değerlendirdi

Analistler, ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:47:00 -
Büyük bir etki yapacak mı? Analistler, Trump-Biden tartışmasını değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk defa karşı karşıya geldiği, Cleveland kentinde düzenlenen canlı yayın tartışması, yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaştı.

ABD'de 3 Kasım tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat aday Biden, canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı.

Nielsen adlı reyting ölçüm merkezi, tartışmanın ardından verileri açıkladı.

Ölçüm merkezinin açıkladığı verilere göre, Trump ve Biden'ın ilk defa karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışması CBS, NBC, ABC ve Fox kanalları üzerinden yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaştı.

Bu sene reytinglerde yüzde 36 düşüş oldu

Donald Trump ve 2016 yılındaki Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın tartışmasında bu 4 kanalın 45,3 milyon izleyiciye ulaştığı düşünüldüğünde, bu sene yapılan tartışmanın reytinglerinde yüzde 36 düşüş olduğu bildirildi.

Fakat dün gece yapılan tartışmanın milyonlarca kişi tarafından online kanallardan da izlenildiğine işaret eden analistler, tartışmanın toplamda geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlendiğini ifade etti.

Tartışma için "kaos" nitelemeleri yapıldı

Amerika'da canlı yayın tartışmasının ardından analistlerin birleştiği ortak görüş, bu tartışmanın bir "kaba tavırlı" ve "kaos" havası içinde geçtiği oldu.

Missouri Üniversitesi Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Mitchell McKinney, de The Hill internet sitesi için değerlendirmede bulundu.

McKinney, değerlendirmesinde, bahse konu tartışmanın, ABD tarihindeki en kaotik ve saldırı yüklü canlı yayın tartışması olduğunu belirtti.

Seçmen davranışını etkileyecek mi?

Diğer yandan canlı yayının ardından yapılan kamuoyu yoklamalarında Donald Trump ve Joe Biden'ın oylarında ciddi oynamalar yaşanmazken, analistler de söz konusu tartışmanın seçmen davranışını değiştirmesini beklemediklerini bildirdi.

Tartışma esnasında Trump'ın gergin tavırları dikkat çekerken, Biden'ın ise rakibine karşı sarf ettiği, "palyaço, Putin'in köpeği, yalancı, kapa çeneni" sözleri tartışmalara neden oldu.

Ayrıca sıklıkla Biden'ın sözünü kesen Trump'ın programın moderatörlüğünü yapan Fox News sunucusu Chris Wallace'a dönerek, Biden ile değil, onunla tartıştığını, ancak bu duruma şaşırmadığını, sorun olmadığını belirtti. Bu dakikalar da gecenin ilginç anlarından oldu.

Donald Trump'ın "beyaz ırkçılığı" kınamaması tepki çekti

Ayrıca analistler, Donald Trump'ın konuşmada sadece ateşli destekçilerine yönelik konuşmalar yapmasını eleştirdi.

Analistler, Trump'ın banliyölerde yaşayan ve azınlık seçmene yönelik mesaj veremediğini söyledi.

Trump'ın yüzüne fazla bakmadı

Biden ise mesajlarını çoğunlukla Trump'ın yüzüne bakmadan kameralara yönelerek verdi.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Donald Trump'ın "Proud Boys" gibi "beyaz ırkçı" grupları kınamayarak "Proud Boys, geri durun ve hazırda bekleyin. Ama birileri artık Antifa konusunda bir şey yapmalı." ifadelerini kullanması oldu. Trump'ın bu sözleri tartışmalara sebebiyet verdi.

Atışmaya sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden devam ettiler

Donald Trump, tartışmadan sonra ilk olarak kendisinin tartışmada hem Joe Biden hem de Wallace ile karşı karşıya geldiğini gösteren bir görsel paylaştı.

"Uykucu Joe"

Trump, sabah saatlerinde de tartışma ile ilgili paylaşımlarını sürdürdü ve radikal sol da dahil kimsenin "Uykucu Joe'un" lider olmasını istemediğini yazdı. Trump, Biden'ın, dün gece Bernie Sanders'a "kaybeden" olarak seslenerek ona saygısızlık ettiğini ifade etti.

Donald Trump, Joe Biden'ın tartışmada "Kanun ve Nizam" sloganından hiç bahsetmediğini söyledi. Biden ise Trump'ın bu tweetini paylaşarak, Trump'ın "ırkçı söylemlerine" tepki gösterdi.

Biden, Trump'ın yolda yanlış yerden dönene kadar bir tane bile kenar mahalle tanımadığını söyledi.

"Ulusal bir utanç"

Ayrıca Biden, Ohio'da gazetecilere açıklama yaptı. Biden, akşamki tartışma ile ilgili bunun ulusal bir utanç olduğunu söyledi.

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