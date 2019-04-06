Büyük beğeni topladı! Seçim sonrası Melih Gökçek'ten Erdoğan paylaşımı Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya platformu Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu. Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gökçek'in "Hanım kardeşlerimiz ne güzel dua etmişler... Rabbim dualarını kabul etsin..." şeklinde not düştüğü paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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