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Yaşam Büyük beğeni topladı! Animasyonlu ‘Jandarma TOGG’ sürprizi
Yaşam

Büyük beğeni topladı! Animasyonlu ‘Jandarma TOGG’ sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-04-07 13:07:00 - 2024-04-07 13:28:25

Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı bayram paylaşımında dikkatleri üzerine çekti. Animasyonlu Togg'u görenlerin yüzünde tebessüm oluştu.

Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından animasyonlu ‘Jandarma Togg’ paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatılırken trafikte emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Trafik kurallarının hatırlatılacağı animasyon ise devam edeceği bildirildi.

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