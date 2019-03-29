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Büyük Anadolu’dan iki önemli imza

Büyük Anadolu Hastaneleri iki önemli kurumsal sağlık anlaşmasına imza attı.

29 Mart 2019 Cuma 16:50
Büyük Anadolu’dan iki önemli imza

Büyük Anadolu Hastaneleri iki önemli kurumsal sağlık anlaşmasına imza attı.


Büyük Anadolu Hastaneleri, ASKON Samsun Şubesi ile Baran Plaza Sorumlusu Nurcan Baran ve Saim Baran ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.Anlaşma çerçevesinde plaza içerisinde bulunan 27 kurumun çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağladığı hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecek.


Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, “Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya, her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunmaya devam ediyoruz.Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Yapılan anlaşma ile kurum yöneticileri, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanemizin sağladığı indirimlerden yararlanabiliyorlar.Bu düşünceler içinde bizde Baran Plaza binası içerisinde 27 kurumun çalışanları ve birinci derece aile yakınlarının hastanemizi tercih etmesinden ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.



Teşekkür etti


Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nin sağlık hizmetlerinin dışında şehre sağladığı ekonomik katkısıyla önemli bir kuruluş olduğunu belirten Nurcan Baran ve Saim Baran ise, "Yapılan anlaşmayla birlikte plazada bulunan kurumların çalışanları ve birinci derece yakınları Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nin sağlamış olduğu hizmetleri indirimli olarak yararlanabilecekler. Bize bu imkanı sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



ASKON ile kurumsal sağlık anlaşması


Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi ve Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri arasında da kurumsal sağlık anlaşması imzalandı. ASKON Samsun Temsilcisi Ahmet Alp Doğru, "Yapılan anlaşmayla birlikte üyelerimiz ve birinci derece yakınları Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nin sağlamış olduğu hizmetleri indirimli olarak yararlanabilecekler. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği olarak bize bu imkanı sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.


Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Hastanelerimiz Edirne’den Kars’a ve Samsun’dan Adana’ya dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya, her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. Alanında akademik ve uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. İnsan sağlığını her şeyin üstünde gören hastanemiz kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kurumsal sağlık anlaşması yaparak hastanemizin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla alana yayabilmek adına gerçekleştirmektedir. Yapılan anlaşma ile hastanemizin sağladığı indirimlerden yararlanabiliyorlar. Bu anlamda Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ne hizmet sunuyor olmaktan büyük mutluluk duyacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:50
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