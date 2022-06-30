  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Büyük alçaklık! Sizden de bu beklenir namussuzlar
Dünya

Büyük alçaklık! Sizden de bu beklenir namussuzlar

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalanmasından iki gün sonra Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den alçakça bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 11:37:00 -
Büyük alçaklık! Sizden de bu beklenir namussuzlar

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalanmasından iki gün sonra Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den alçakça bir açıklama geldi. YPG'ye "terör örgütü" demediklerini söyleyen Niinistö, "Erdoğan'a boyun eğmedik" herzesini yumurtladı.

 

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk günü ardından yaptığı açıklamada İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metninde YPG'nin "terör örgütü" olarak nitelendirilmediğini belirtti. Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a boyun eğmedik" diye konuştu.

Finlandiya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Helsingin Sanomat'ta (HS) yer alan habere göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, terör örgütü YPG’nin mutabakat metninde "terör örgütü" olarak ifade edilmediğini yazdı.

HS'de yer alan haberde öte yandan habere göre Niinistö "YPG gibi örgütleri terörist olarak kabul etmek için hevesli değiliz, çünkü NATO müttefikleri ve Türkiye arasında bu konuda bir bakış açısı farklılığı var. Türkiye, bunları terörist olarak kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Niinistö'nün bu sözleri haberde, "metin YPG’ye yönelik insani yardımın devam etmesine imkan verecek şekilde hazırlandı" olarak yorumlandı.

'Hiçbir şey değişmedi'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, mutabakat metni üzerine verdiği demeçte, "Hiçbir şey değişmedi" dedi. Niinistö, “Metinde YPG’nin zikredilmesi Türkiye’nin esas amaçlarından biriydi, sonunda uzlaşabildik, çünkü en son aşamada aslında hiçbir şey değişmedi. Metinde YPG terör örgütü olarak değerlendirilmiyor, Türkiye’nin istediği gibi tanımlanmadı" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'a boyun eğmedik'

Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de mutabakata yönelik verdiği demeçte, "Erdoğan'a boyun eğmedik" dedi. DW Türkçe'de yer alan habere göre İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda bulunan Linde "Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız" diye konuştu. Linde, "Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

 

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Müslüman

Şaşırdık mı ? HAYIR ! Yüzdeyüz bunu zaten erdogan ve ekibide biliodu ! Biden kimbilir ne ile ikna etti Türklerin tarihinde en rezil yönetim akp dir Hani noldu yine tükürdüğünü yaladı hani isvec norvece asla izin vermiodu tayyip ! Neden biliomusunuz arkadaslar Akp li milletvekilinin itiraf ettiği gibi Akp amerika tarafından kurulmus parti görüntüsü altında dış güçtür ! Kastedn herseye dıs güc dierek kendilerini gizliorlar ! Akp türklüğü ayaklar altına aldı Ülkenin tüm fabrikalrını limanlrını sattı 100 yıllık borca soktu Tüm değerlerini kapattı İha siha yerlli milli , osmanlı ayaklarıyla türklerin cahillerini kandırdı Açın artık gözünüzü Geberio memleket Bu partinin yüzde 1 oy alması bile ülkenin ayıbıdır Hiç bir gerçek müslüman akp ye oy vermez

Türkiyem

Uyan Türkiyem hinzirdan bost kayrimüslim den dost olmaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23