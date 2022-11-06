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İzmir Büyük Aile Platformu öncülüğünde düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü'ne gazeteci kılıklı provokatörler alınmadı.

Eline fotoğraf makinesi alıp, kendisini gazeteci gibi tanıtarak yürüyüşe farklı amaçlarla girmeye çalışanlar, içeri alınmayınca provokasyonlarına muhalif medya aracılığı ile devam etti.

Gazete Duvar, Cumhuriyet, Birgün gibi sapkınlık destekçisi medya kuruluşlarında adı, "Serbest foto muhabiri Berkcan Zengin" diye tanıtılan şahsın şu açıklamalarına yer verildi:

İzmir Büyük Aile Platformu'nun LGBTİ karşıtı mitingini takip ettiğim esnada güvenlik şube tarafından alandan kolumdan tutularak apar topar terörize edilip çıkartıldım. Gerekçe olarak 'Basın masın değilsin, can güvenliğin için alandan çıkman lazım. Provokasyona izin vermeyeceğiz' denildi.

Benimle birlikte gelen arkadaşım bankta otururken polislerin kendi arasında konuşmasına tanık olmuş. Polisler 'Berkcan Zengin de burada' diye kendi aralarında gülüşmüşler. Ardından da etrafımı sarıp alandan çıkardılar. Beni alandan çıkaran polis, onur yürüyüşünde bana omuz atıp, 'Polise saldırma, bunu gözaltına alın' diyen polisti.