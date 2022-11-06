  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Büyük Aile Yürüyüşü'ne gazeteci kılıklı provokatörler alınmadı!
Medya

Büyük Aile Yürüyüşü'ne gazeteci kılıklı provokatörler alınmadı!

İzmir'de düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü'nde gazeteci kılıklı provokatörler yürüyüş alanına alınmayınca, amaçladıkları provokasyona muhalif medya aracılığı ile devam ettiler.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 23:46:00 - 2022-11-07 00:07:56
Büyük Aile Yürüyüşü'ne gazeteci kılıklı provokatörler alınmadı!

 Yeniakit.com.tr 

İzmir Büyük Aile Platformu öncülüğünde düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü'ne gazeteci kılıklı provokatörler alınmadı.

Eline fotoğraf makinesi alıp, kendisini gazeteci gibi tanıtarak yürüyüşe farklı amaçlarla girmeye çalışanlar, içeri alınmayınca provokasyonlarına muhalif medya aracılığı ile devam etti.

Gazete Duvar, Cumhuriyet, Birgün gibi sapkınlık destekçisi medya kuruluşlarında adı, "Serbest foto muhabiri Berkcan Zengin" diye tanıtılan şahsın şu açıklamalarına yer verildi:

İzmir Büyük Aile Platformu'nun LGBTİ karşıtı mitingini takip ettiğim esnada güvenlik şube tarafından alandan kolumdan tutularak apar topar terörize edilip çıkartıldım. Gerekçe olarak 'Basın masın değilsin, can güvenliğin için alandan çıkman lazım. Provokasyona izin vermeyeceğiz' denildi.

Benimle birlikte gelen arkadaşım bankta otururken polislerin kendi arasında konuşmasına tanık olmuş. Polisler 'Berkcan Zengin de burada' diye kendi aralarında gülüşmüşler. Ardından da etrafımı sarıp alandan çıkardılar. Beni alandan çıkaran polis, onur yürüyüşünde bana omuz atıp, 'Polise saldırma, bunu gözaltına alın' diyen polisti.

İzmir'de LGBT dayatmasına sert tepki: Aileye savaş açanlara geçit vermeyeceğiz!
İzmir'de LGBT dayatmasına sert tepki: Aileye savaş açanlara geçit vermeyeceğiz!

Gündem

İzmir'de LGBT dayatmasına sert tepki: Aileye savaş açanlara geçit vermeyeceğiz!

Depremden de uslanmıyorlar! İzmir sapkınlıkta diretiyor..
Depremden de uslanmıyorlar! İzmir sapkınlıkta diretiyor..

Gündem

Depremden de uslanmıyorlar! İzmir sapkınlıkta diretiyor..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23