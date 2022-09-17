Büyük Aile Yürüyüşü HDP'yi tutuşturdu! Oya Ersoy aileyi koruyanları "ayrımcılıkla suçladı..
Eşcinsel sevici HDP'li Oya Ersoy, yarın İstanbul'da düzenlenecek Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı. Ersoy ayrıca TBMM'de, etkinliğe ilişkin kamu spotu üzerinden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i gündeme getirdi.
Yeniakit.com.tr
LGBT lobisini tutuşturan Büyük Aile Yürüyüşü'ne sayılı saatler kala sapkın seviciler hep bir ağızdan etkinliği hedef aldı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan eşcinsel sevici HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da, aileyi korumak için bir araya gelecek vatandaşları, "ayrımcı" olmakla suçladı.
HDP'li Ersoy, "Ayrımcılık suçtur! Hayatlarımızı savunuyoruz! Alışın, buradayız!" dedi. Oya Ersoy mesajında Ebubekir Şahin başkanlığındaki RTÜK'ü de hedefe koydu:
RTÜK nefret suçu işliyor! LGBTİ+ karşıtı eylemin tanıtım videosunun “kamu spotu” olarak yayınlanmasına izin vermek LGBTİ+’ları saldırıların hedefi haline getiriyor!
Başkan Şahin'in TBMM'de hedef gösterdi
Ersoy öte yandan TBMM kürsüsünde de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a seslenen Oya Ersoy, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında işlem başlatılacak mıdır?" diye sordu.