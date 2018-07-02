THY - İmaj
0553 313 94 23

Büyük acı! Çırpınan kızları kurtarmak isterken öldü

Sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:50
Büyük acı! Çırpınan kızları kurtarmak isterken öldü

Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göletine serinlenmek için giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı.

Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K.(58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu.

Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı.

Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:50
  1. Kilis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS TYT AYT soru ve cevapları yayınlandı !
    1. YKS TYT AYT soru ve cevapları..
    2. Polis aracı kaza yaptı! Habere giden..
    3. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    4. 12 yıllık sır cinayetin korkunç..
    5. YKS 2018 TYT-AYT çıkmış soru ve..
    6. ABD'yi sarsan olay! Mülteci çocuklara...
    7. NBA'de yılın bombası! LeBron James..
    8. Yolcu minibüsü ile kepçe çarpıştı: 3..
    9. Eylül'ün babasından son isteği yürek..
    10. Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tekrar..
    11. Amerika'da aşırı sıcaklar ülkeyi..
    12. Dolar piyasaya yükselişle başladı
    13. Irak'ın Kuzeyine hava saldırısı!
    14. Cep telefonlarından Erdoğan fotoğrafı..
    15. Almanya İçişleri Bakanı Horst..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları bu..
    17. Gandur: Erdoğan için çok dua ettik
    18. Meksika'nın yeni devlet başkanı..
    19. Dolar güne yükselişle başladı!
    20. İsviçre sığınmacıları kabul etmedi
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Sisi patronuna kafa tuttu! İsrail'e resti çekti
    Sisi patronuna kafa tuttu! İsrail'e resti çekti