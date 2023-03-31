Buyrun, buradan yakın! CHP ve İYİ Parti de 'Kürdistanî' ittifakta mı?

HDP'nin listelerinden seçime katılacağı Yeşil ve Sol Parti'nin seçim bildirgesini açıkladığını, "Tüm Kürdistanî" bileşenlerle ittifak içinde olunduğu belirtilen bildirgede, terör örgütü PKK'ya yönelik askeri operasyonların durdurulacağı vaadinin yer aldığını hatırlatan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "CHP ve İYİ Parti de 'Kürdistanî' ittifakta mı?" diye sordu.

Tayiz, şunları kaydetti:

"HDP'nin listelerinden seçime katılacağı Yeşil ve Sol Parti, seçim bildirgesini açıkladı. "Tüm Kürdistanî" bileşenlerle ittifak içinde olduğunu belirten sözcü, terör örgütü PKK'ya yönelik askeri operasyonların durdurulacağını, Suriye ve Irak'ta terörle mücadele için bulunan askerlerimizin geri çekeceklerini açıkladılar. Diyanet İşleri'ni kapatma ve daha bir sürü zırvayı da ciddi ciddi sıralıyorlar. Tabii bütün umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta kazanmasına bağlamış durumdalar.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, altılı masanın da onayıyla HDP'ye bu yönde açık sözler verdiği anlaşılıyor. HDP'nin açıkladığı 11 maddelik tutum belgesinde de zaten bu talepler yer alıyordu. Bundan daha fazlası da var HDP'nin listesinde. "PKK'yla dağda, HDP'yle müzakere" de o maddelerden biri. Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun en hararetli destekçisi olması da gösteriyor ki, askeri operasyonlar durdurulacak, Irak ve Suriye'de terörle mücadele için bulunan askerlerimiz çekilecek, kısacası bitmekte olan terör örgütü PKK'ya can suyu verilecek.

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Bu tablo karşısında PKK/HDP'nin CHP ve İYİ Parti'ye destek olmasını bile sorgulamayan bir muhalefet cephesi var. "Erdoğan nefreti"yle zehirledikleri seçmen sosyolojisini, zaman içinde, yavaş yavaş PKK/HDP'yle ittifaka hazırladılar. Gelinen aşamada Kandil'deki terör baronları CHP-İYİ'yi açıkça desteklediklerini ifade edebiliyorlar. Karşı bir açıklama, itiraz da göremezsiniz CHP ve İYİ Parti cephesinden.

14 Mayıs'ta seçmenin Türkiye düşmanı bu cepheye yol vereceğini hiç sanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun kazanması demek Kandil'in kazanması demek. PKK/HDP'nin galip geleceği bir seçim sonucuna millet asla geçit vermez. 14 Mayıs akşamı Türkiye, inşallah bu muhalefet koalisyonundan kurtulacak."