Bütün yalanları kendilerine döndü! CHP'de kayıp 160 milyon lira...

CHP Genel Merkezi'nde kayıp 160 milyon liranın akıbeti araştırılırken çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bir iddiaya göre paralar, genel başkanlık yarışı sırasında Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayı tarafından troll hesaplar oluşturmak için kullanıldı.

Şu an nerede oldukları bilinmiyor!

Genel Merkez binasında bu kurmay ile aynı katta bulunan 5 odanın trollere ayrıldığı iddia ediliyor. Kurultaydan sonra ortalarda görülmeyen trollerin şu anda nerede oldukları bilinmiyor. Ancak borç paraların bu troll hesapların sahiplerine ödendiği iddialar arasında yer alıyor.

20'şer milyonluk gizemli iki reklam faturası!

Öte yandan borçla ilgili işaret fişeğini yakan ise kurultaydan sonra Genel Merkez'e gelen 20'şer milyon liralık iki ayrı fatura oldu. Halk TV'nin haberine göre toplam 40 milyon liralık faturanın reklam harcaması ile oluşan borç olduğunu öne süren iki ayrı şirket, CHP'den para istedi.

Yapıldığı iddia edilen iş ile ilgili herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı belirlenirken hangi hizmetin alındığı da somut olarak anlaşılamadı.

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Yine iddiaya göre, Genel Merkez yönetimi iki faturayı ödemeyi reddetti. Kulis bilgilerine göre Genel Merkez'e sürekli her biri milyonları bulan bu tür sözleşmesi olmayan ödeme istekleri geliyor.

Bu konudaki soruşturmanın tamamlanmasından sonra bir açıklama yapılması da planlanıyor.