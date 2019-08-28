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Bütün köy toplanıp imece usülü salça yapıyor

Kütahya’nın Aslanapa İlçesi Bezirgan Köyünde yaşayan vatandaşlar kışlık salçalarını imece usülü köy meydanında yapıyorlar.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:45
Bütün köy toplanıp imece usülü salça yapıyor

Kütahya’nın Aslanapa İlçesi Bezirgan Köyünde yaşayan vatandaşlar kışlık salçalarını imece usülü köy meydanında yapıyorlar.


73 yaşındaki Şemsimah Afşar, yaptığı açıklamada, ’’Bezirgan köyümüzde atalarımızdan kalma asırlık bir gelenektir imece usülü salça yapmak. Salçayı imece usülü komşularla birlikte yapıyoruz. Zahmetli ve bir iki kişi ile olacak iş değil. Hem komşuluk bağlarımız kuvvetli hale geliyor, hem de muhabbet ediyoruz. Ne demişler; komşu komşunun külüne muhtaçtır. Birlikten kuvvet doğar dedik ve bir asırdır olduğu gibi salçayı beraber yaptık’’ dedi.



’’BİR TON DOMATES, 50 KİLOGRAM KIRMIZI BİBER’’



Afşar, ’’Bir ton salçalık domates, 50 kg kırmızı acı biberleri önce köyümüzün hanımlarıyla doğruyoruz. Ateşin üzerindeki kazanlara koyuyoruz. Onlar kaynayarak yumuşak hale geliyor. Daha sonra makineden geçirip tekrar kazanlara koyuyoruz. Sıvı halde olan domates ve biberler kaynayarak katı hale geliyor. İndirmeden önce sıvı yağ, şeker, tuz atıyoruz. Sıcak iken kavanozlara koyup ters çeviriyoruz. Soğuduktan sonra hazır hale geliyor. Tamamı 300 kavanoz salça oluyor. Daha sonra bu 300 kavanoz salçayı her haneye eşit şekilde bölüştürüyoruz. Salça yapımı sabır gerektiren bir iştir. Bir anda olmaz. Ateşin üzerinde yavaş yavaş pişer" diye konuştu.(YD-EFE)

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:45
  1. doğa

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