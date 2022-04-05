Bütün kötülükler AK Parti'ye yıkan Ersan Şen! İş PKK ile FETÖ'ye gelince bakın ne dedi...

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Hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük Habertürk TV canlı yayınında tartıştı.

Ekonomik gelişmelerin masaya yatırıldığı programda Cem Küçük, Ersan Şen gibilerin bütün hizmetlere itiraz ettiğini vurguladı.

Küçük, " 'Bu ülkeye yapılan hizmetlerden memnun olmazlar.' Rahmetli Menderes'in, Erbakan'ın, Özal'ın sözüdür bu. Çanakkale Köprüsü'nden yüz binden fazla insan ekmek yiyor." dedi.

İş terörün bitirilmesine gelince 'Millet yaptı' dedi!

Terörle mücadeleki başarılara da değinen Küçük, "Türkiye PKK'yı bitirdi. FETÖ'yü tasfiye etti." dedi. Ersan Şen, Küçük'e, "Sen mi bitirdin PKK'yı?" diye sordu.

Küçük, "Erdoğan öncülüğünde terör bitti." ifadesini kullandı.

Bütün kötülükleri AK Parti'ye yıkan Şen, sıra PKK'nın bitirilmesine, FETÖ'nün tasfiye edilmesine gelince, "Bunu AK Parti mi yaptı? Türk milleti yaptı." şeklinde karşılık verdi.