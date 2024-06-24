Bütün Kemalistler mi suçlanmalı şimdi? Cinsi sapık Anıtkabir’i ziyaret etmiş!

Bursa'da, 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan bir baba Gökmen K., mahkemede savunma yaparken “rızası vardı” şeklinde skandal bir ifadede bulundu. Toplumun büyük tepkisini çeken bu olay, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Daha sonra yapılan araştırmalarda, sanığın Anıtkabir’i ziyaret ettiği, azılı kemalist olduğu ortaya çıktı. Bu durum, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Mütedeyyin kesimde yaşanan münferit olaylarda, dindar insanlar da ağır tepki gösterdiği halde kemalistler tüm Müslümanları mesul tutuyordu. Kızını istismar eden Kemalist Gökmen K.’nın olayından sonra ise, “Şimdi tüm kemalistler suçlanmalı mı?” sorusu akıllara geldi.



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Sosyal medyada duyarlı mütedeyyin cenah, suçun şahsiliğini vurgulayarak herkesi zan altında bırakmama vurgusu yaptı.