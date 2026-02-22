  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz İnsanlık böyle işkence görmedi! Terör kantonları kağıt gibi dağıldı: YPG/SDG/PKK için yolun sonu! Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe! İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki 22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gündem Bütün ilçe seferber oldu, kayıp kız 1 gün içinde bulundu
Gündem

Bütün ilçe seferber oldu, kayıp kız 1 gün içinde bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bütün ilçe seferber oldu, kayıp kız 1 gün içinde bulundu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün sabah saatlerinde telefonunu bırakarak evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile ilçedeki vatandaşların seferberliği ile 1 gün sonra evinden 1 kilometre uzakta metruk bir binanın bahçesinde sağ olarak bulundu.

Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden dün sabah saatlerinde telefonunu evde bırakarak ayrılan İ.Ç.'den (17) ailesi uzun süre haber alamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler İ.Ç'yi bulmak için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Drone ile tarama yapan ekipler, aramaların ilk gününde olumlu bir sonuca ya da ize rastlamadı.

Bugün sabah saatlerinde 150 kişilik ekiple yeniden başlayan arama çalışması sonucu İ.Ç.; evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan metruk bir binanın bahçesinde sağ olarak bulundu. İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan İ.Ç.; daha sonra kontrol amaçlı ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23