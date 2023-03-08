Bütün gözler o partide! Herkes nefesini tuttu, alacakları kararı bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından gözlerin HDP'ye çevrildiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "HDP, daha önce ilan ettiği üzere kendi adayını çıkararak 'üçüncü yol'dan mı devam mı edecek? Yoksa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip masanın 7'nci ortağı mı olacak?" sorularının cevabını aradı.

HDP'de "Kılıçdaroğlu" ayrışması yaşandığına işaret eden Tayiz, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından gözler HDP'ye çevrildi.

HDP, daha önce ilan ettiği üzere kendi adayını çıkararak "üçüncü yol"dan mı devam mı edecek? Yoksa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip masanın 7'nci ortağı mı olacak?

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Parti içinden edindiğim bilgilere göre HDP'nin teşkilat yapısı ve kadroları "üçüncü yol"da ısrarlı. Seçimlere, sol gruplarla geliştirdikleri ittifakla katılmanın daha doğru olacağını düşünüyorlar.

HDP kadrosu, "Üçüncü yol"un kendilerine "tarafsızlık" görüntüsü vereceğini ve pazarlık şansını böylece daha da artıracağını hesap ediyor.

Bu politikanın fikir babası aslında İmralı'daki Abdullah Öcalan. "Üçüncü yol" fikri onun imzasını taşıyor. Öcalan, bu siyasi çizgiyi biraz da Kandil ve HDP'yi dizginlemek adına geliştirdi.

HDP'de bu fikri ağırlıklı olarak alt-orta düzey kadro yapısı savunuyor.

HDP'ye dışarıdan iliştirilen sol-liberal danışmanlar ile Ahmet Türk gibi partinin ağır topları, eş başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme taraftarı.

HDP'li eş başkanların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra sevinçlerini gizlememesi de bunu gösteriyor.

Daha önce kesin bir dille "kendi adayımızı çıkaracağız" diyen Pervin Buldan, dün "önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna buradan belirtmek isterim" dedi.

Kısacası HDP, "üçüncü yol" ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında bir ayrışma yaşıyor.

Fakat her zaman olduğu gibi Kandil'den gelecek talimatı bekliyorlar. Son kararı terör örgütü PKK'nın yöneticileri verecek.

Kandil'in daha önce HDP'ye verdiği talimat "üçüncü yol"dan yürümeleri yönündeydi. HDP de hazırlığını buna göre yaptı. Ancak geçen sürede Kandil'in fikrini değiştirecek gelişmeler yaşandı. Kuzey Irak'ta ve özellikle de Suriye'nin kuzeyindeki örgüt varlığının tümden ortadan kalkma tehlikesi belirdi. Yakın zamana kadar seçimlerin ikinci tura kalacağını hesaplıyor ve "kilit parti" olma özelliği kazanarak pazarlık şanslarını artırmak istiyorlardı.

Ancak ayrı aday çıkarmaları durumunda Erdoğan'ın birinci turda işi bitirebileceği yönünde telkinler de çoğalmış durumda. Hem içeriden hem de dışarıdan bu yönde baskılara maruz kalacakları anlaşılıyor.

Tabii, Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na sıcak baktığı da sır değil. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na duyduğu yakınlık aynı zamanda Kandil'in yaklaşımını yansıtıyor. Yine de ilk görüşme ve ilk temas önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretinde vereceği vaatlere bakarak bir karar şekillendirecekler. Kılıçdaroğlu'nun ikna kabiliyetine kalmış artık her şey. Muhtemelen Kılıçdaroğlu HDP/PKK cephesini de ikna etmeyi başaracak."