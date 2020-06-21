Bütün Filistinlileri sürelim

Münübe Yılmaz

Yair Netanyahu, İsrail’in İslam Al-Isaaf Mezarlığı’na bir merkez kurma planı nedeniyle mezarlığı tahrif etmesine karşı protesto düzenleyen Filistinlileri hedef aldı.

Twitter’dan “Yafa şehrinin kuzeyinde bulunan protestocular yıkımı durdurmak için mezarlıkta toplandılar. Belediye meclisi, polisi aradı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı” şeklindeki habere yorum yapan Yair şöyle yazdı: “Filistinlilerin isyanı, Tel Aviv-Yafa’da bir arada yaşama şansı olmadığını kanıtlıyor. Bu olanlar tüm Filistinlileri şehirden sürmemiz (atmamız) gerektiğini ortaya koyuyor.”

Arap Milletvekili Ofer Cassif ise Yair’in çirkin sözlerine karşılık “Çürük elma, ağaçtan uzağa düşmez. Küçük ırkçı, babasının evinden nefret ve cehalet öğrendi. Onlar gibi nefret edenler ile bir arada yaşama şansı yok. Onların ayrılması gerekiyor” diye konuştu.