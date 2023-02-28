Bütün dünyayı tehdit ediyor! Sahte ChatGPT’lere dikkat!

Kaspersky araştırmacıları, ChatGPT kullanıcılarını hedefleyen ve halen devam etmekte olan bir saldırı dalgası ile ilgili uyarlarda bulunuyor. Saldırılar, sosyal ağlarda resmi OpenAI hesaplarını taklit eden, bunu ikna edici bir şekilde yapan veya en azından dışarıdan bakınca ChatGPT meraklılarından oluşmuş topluluklar gibi görünen gruplar tarafından oluşturuyor. Dolandırıcı gruplar, görünüşte resmi gönderiler yaparak ChatGPT’nin masaüstü versiyonu gibi görünüyor. Kullanıcılar gönderideki bağlantıya tıkladıklarında, resmi ChatGPT web sitesiyle neredeyse aynı gibi görünen, iyi hazırlanmış bir web sitesine yönlendiriliyor. Kullanıcıdan, uygulama dosyası içeren bir arşivden ibaret olan, sözde ChatGPT Windows masaüstü sürümünü indirmesini istiyor. Yükleme işlemi başlıyor ve programın yüklenemediğini belirten bir hata mesajıyla aniden duruyor.

Facebook, TikTok ve Google hesap bilgilerinin yanında, Fobo adında bir Truva atını bulaştırıyor

Kullanıcılar, programın yüklenemediğini düşünüyor ve bu işlemi yaptıklarını bile unutabiliyor .Programın kurulumu kullanıcının bilgisi dışında gerçekleşmiş oluyor ve kullanıcının bilgisayarına yeni bir hırsız Truva atı olan Trojan-PSW.Win64.Fobo yükleniyor. Bu Truva atı, Chrome, Edge, Firefox ve Brave dahil olmak üzere çeşitli internet tarayıcılardan kayıtlı hesaplar hakkında bilgiler çalınıyor.

Truva atının arkasındaki saldırganlar, özellikle işletmelerle ilgili olanlar olmak üzere Facebook, TikTok ve Google hesaplarından çerezleri, oturum açma kimlik bilgilerini çalmakla ilgileniyor. Truva atı, oturum açma kimlik bilgilerini çalıyor ve reklam faaliyetleri için harcanan para miktarı ve işletme hesaplarının mevcut bakiyesi gibi ek bilgiler elde etmeye çalışıyor.

Saldırganlar küresel pazarı hedefliyor

ChatGPT için sahte "masaüstü istemcisi" şimdiye dek Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika'daki kullanıcılara saldırdığını belirten Kaspersky’nin Güvenlik Uzmanı Darya Ivanova, konuyla alakalı olarak “ChatGPT'yi hedefleyen bu saldırı dalgası, saldırganların, kullanıcıların popüler markalara ve hizmetlere duyduğu güveni istismar etmek için sosyal mühendislik tekniklerinden nasıl yararlandığının en iyi örneğidir. Kullanıcıların, bir hizmetin meşru gibi görünmesinin meşru olduğu anlamına gelmediğini anlaması önemlidir. Kullanıcılar, konu hakkında bilgi sahibi olarak ve dikkatli davranarak kendilerini bu tür saldırılardan koruyabilir.” yorumunu yapıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO