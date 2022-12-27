Bütün dünya Türkiye'yi ağzı açık izliyor! "Sadece bir aşama kaldı" deyip duyurdu

Türkiye'nin, 17 Ekim 2022 tarihinde başarıyla denemesini gerçekleştirdiği Tayfun füzesiyle 4 mach hız seviyesine ulaştığını, yani hipersonik seviyeye bir mach kaldığını belirten Eray Güçlüer, "Beş mach ve üzeri seviyelerde radar sistemlerinin füzeyi algılamaları ve tespit edebilmeleri çok zorlaşıyor hatta çoğu zaman düşman ülkenin radar sistemleri hiper sonik füzeyi fark edemiyor bile. Öyle ki düşman vurulduğunu füze hedefini vurduktan sonra anlıyor" ifadelerini kullandı.

Güçlüer, "Uçak gemileri de hipersonik hızlara erişmiş füzelere karşı kendini savunmakta zorlanıyorlar. Bunun için de genelde menzil dışında kalmaya özen gösteriyorlar. Çünkü ancak menzil dışında veya uzak mesafelerde kalarak tepki süresi oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ikinci söylenecek husus da NATO'yu kullanarak Yunanistan üzerinden bize mesaj vermeye çalışanlar da bu durumu iyi değerlendirmelidirler. FETÖ'ye, PKK/PYD'ye verdikleri desteği derhal ve hemen kesmelidirler, zira zaman daralıyor" dediği Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Sonik, ses hızı demektir ve ses havada bir saniyede 340 metre yol alır. Sonic hızlar ismini Avusturyalı fizikçi Ernst Mach'tan alan Mach sayısıyla ifade edilir. Mach sayısı, hareket halindeki bir kütlenin hızının ses hızına oranıdır. Süper sonik ise ses üstü hız demektir ve beş mach sürate kadar olan ses üstü hızlarını ifade eder. Beş ve üstü ses hızları ise hipersonik olarak adlandırılır.

Şimdi diyeceksiniz hoca ders mi veriyorsun bunları bize niye anlattın. Anlattım çünkü bu teknolojik seviyeler aynı zamanda ülkelerin dış politikalarını da şekillendirdikleri kriterler olduğu için çok önemlidir.

HİPERSONİK SEVİYEYE BİR MACH KALDI

Türkiye, 17 Ekim 2022 tarihinde başarıyla denemesini gerçekleştirdiği Tayfun füzesiyle 4 mach hız seviyesine ulaştı. Yani hipersonik seviyeye bir mach kaldı. Beş mach ve üzeri seviyelerde radar sistemlerinin füzeyi algılamaları ve tespit edebilmeleri çok zorlaşıyor hatta çoğu zaman düşman ülkenin radar sistemleri hiper sonik füzeyi fark edemiyor bile. Öyle ki düşman vurulduğunu füze hedefini vurduktan sonra anlıyor. İşte bu yüzden yukarıdaki teknik bilgilerden biraz bahsetmek istedim. Dolayısıyla bize karşı sürekli taciz gayreti içerisinde olanların bir gün böyle bir durumla karşılaşabileceklerini iyi hesap etmeleri gerekir, benden söylemesi.

Hipersonik seviyenin diğer bir özelliği de Uçak gemilerine karşı caydırıcılık sağlamasıdır. Uçak gemileri de hipersonik hızlara erişmiş füzelere karşı kendini savunmakta zorlanıyorlar. Bunun için de genelde menzil dışında kalmaya özen gösteriyorlar. Çünkü ancak menzil dışında veya uzak mesafelerde kalarak tepki süresi oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ikinci söylenecek husus da NATO'yu kullanarak Yunanistan üzerinden bize mesaj vermeye çalışanlar da bu durumu iyi değerlendirmelidirler. FETÖ'ye, PKK/PYD'ye verdikleri desteği derhal ve hemen kesmelidirler, zira zaman daralıyor.

Bu yazıda söylemek istediğim diğer önemli bir konuda Türkiye'nin Hava Savunma Sistemlerinde yurt dışına olan bağımlılığının artık kalmadığıdır. Hisar O++ ve Siper hava savunma füze sistemlerinin seri üretime geçmeleri ve geliştirme çalışmalarının devam etmesi sayesinde artık ne Patriot ne de S400 sistemlerine ihtiyacımız kalmadı. Artık vermeseler de olur. Bu durum Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir aşamadır. Elbette bundan sonra da gelişmiş ülkelerin ürettiği hava savunma füzelerini almak isteyebiliriz ama bu istek ihtiyacımız olduğundan değil mevcut Türk Hava Savunma sistemlerini teknolojik olarak daha hızlı geliştirmek için olacaktır. Çünkü bu alandaki farklı teknolojileri edinmemiz elimizdeki teknolojinin geliştirilmesinde bizlere katkı sağlar ki dünyadaki diğer gelişmiş ülkeler de bunu yapmaktadırlar.

5 ÜLKEDEN BİRİSİ TÜRKİYE

Son olarak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silahından da bahsetmek isterim. Işınlar havada yol aldıkça hem yoğunlukları azalır hem de huni şeklinde dağılırlar. Dolayısıyla ışın demetinin belirli mesafelere kadar dağılmadan ve aynı yoğunlukla ulaştırılması mühendislik bilgisi gerektirir. Bu teknolojik bilgi ise dünyada sadece 5 ülkede bulunuyor. Bunlardan biri artık Türkiye.

ALKA NEDİR?

Nedir bu ALKA dedikleri silah diye bakacak olursak mermi yerine ışın kullanılıyor. ALKA'nın mermisi lazer ışını. ALKA; silah sistemi, tespit radarı ve takip radarından oluşuyor. Şarjörü jeneratör olduğu için mermisi hiç bitmiyor. Havadan bize saldırmaya çalışan dronları, kamikaze insansız hava araçlarını, yerdeki mayınları birkaç saniye içerisinde yok edebiliyor. Çok önemli bir diğer özelliği de ALKA'nın sürü halinde saldıran dronları elektromanyetik karşı saldırıyla kontrolü altına alabiliyor. Artık başkasının sürüsü bizim sürümüz oluyor. İşte Yeni Türkiye bu.

PEKİ BÜTÜN BUNLAR DIŞ POLİTİKADA NE ANLAMA GELİYOR?

Peki bütün bunlar dış politikada ne anlama geliyor? En kısa haliyle iki anlama geliyor diyebiliriz. Birincisi artık ülkemizi ambargolarla, tehditlerle dizayn edemiyorlar. İkincisi ülkemize yönelik tehdit seviyesinde de azalma var. Eski, zayıf, güçsüz olduğumuz durumdaki adeta IMF'nin üç kuruşuna muhtaç Türkiye'nin maruz kaldığı güvenlik kaygılarıyla güçlü ve muktedir Türkiye'ye yönelik günümüzdeki tehditler arasında çok fark var. Bu fark günümüzde Türkiye'nin tehdit odaklarına karşı milli ve muktedir siyasi irade ve siyasi istikrarla yürüttüğü başarılı mücadele nedeniyledir. Siyasal istikrar teknolojik gelişimin de temelidir. O yüzden medeniyet ve kalkınma yolunda çok önemli bir sıçrama eşiğinde bulunan ülkemiz için 2023 seçimleri hayati önemdedir. Hiç yorulmamak üzere yola çıktık, durmak yok."