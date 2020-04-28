Bütün dosyalar yeniden incelensin

FETÖ/PDY yönetici ve üyelerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Karargahı’nda yaptıkları eylemlere ilişkin yapılan yargılamada, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından istinafa taşındı. Akit’in ulaştığı Milli Savunma Bakanlığı’nın istinaf dilekçesinde FETÖ/PDY hakkında ayrıntılı bilgiler de aktarıldı. 15 Temmuz gecesi, 8000’den fazla askerî personelin, 35 uçağın, 37 helikopterin, 74 tankın, 246 zırhlı aracın ve 4000’e yakın hafif silahın kullanıldığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin demokratik değerleri ve kurumlarına ait binalar bombalanarak ülkenin teslim alınmak istendiği belirtildi. Genelkurmay karargahında yaşanan olaylar ile sanık ve tanıkların ifadelerinden de örneklerin verildiği dilekçede sanıkların birbirlerinden haberdar oldukları belirtilerek sözde elebaşların birbirlerini dahi tanımadıkları yönündeki beyanların esas alınmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Her biri yöneticidir

Dilekçede “Yönetici sanık sıfatıyla yargılanan sanıklar açısından öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir; savunmalarda ileri sürülenin aksine örgüt yöneticilerinin birbirini tanımasına veya belli periyotlarla bir araya gelmesine gerek yoktur. Örgüt yöneticiliğinin ispatı için yazılı bir belgeye veya örgütsel dokümana ihtiyaç da yoktur. Esas alınacak husus, dosyadaki delillere göre sanığın diğer örgüt üyeleri üzerinde hakimiyet sağlama, talimat verme pozisyonunda olup olmadığı, bir başka deyişle sanığın suçların işlenmesini emir yoluyla sağlayabilen ve bu şekilde organizasyon hakimiyetinin suç işlemesi yönünde kullanan kişi olup olmadığıdır. Aşağıda her bir sanık özelinde ifade edileceği gibi, yönetici sanıkların her biri yasanın aradığı anlamda örgüt yöneticiliği vasfını deruhte etmektedir ve bu nedenle ‘Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği, Cumhurbaşkanına Suikast, Kasten Öldürme suçları, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçu’ yönünden cezalandırılmaları gerekmektedir” denilerek tüm sanıklar yönünden dosyaların tekrar incelenmesi talep edildi.