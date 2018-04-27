Bütün çocuklar sıkılır mı ?

EĞER BİR ÇOCUK SIKILIYORSA...

Dünyanın sıkılmaya en uzak olan varlıkları çocuklardır. Çünkü bitmek bilmeyen bir enerjiye sahiplerdir. Eğer bir çocuk sıkılıyorsa öncelikle anne-babaların bir sorun olabileceğini düşünmesi ve çözüm bulması gerekebilir. Çocuğun sıkılma nedenleri şunlar olabilir:

• Çocuk uygun bir aktiviteye yönlendirilmemiş,

• Belli bir rutine girmiş ve bunalmış,

• Arkadaş ve akran ortamından uzak kalmış,

• İlgi alanlarına uygun olmayan aktivitelere yönlendirilmiş,

• Anne-babasıyla vakit geçiremiyor olabilir. Ayrıca bunların dışında çocuğun psikolojik anlamda bir sıkıntısı oluşturabilir. Depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik problemlerde çocuklarda huzursuzluk, sıkıntı ve gerginlik gözlenebilmektedir.

ONLAR İÇİN ZAMANI NİTELİKLİ HALE GETİRİN

Her aile koşullarına uygun biçimde çocuğunu bir aktiviteye yönlendirebilir. Artık hemen her belediyenin yaz ayları için ücretsiz açtığı kurslardan tutun özel kurslara kadar istediklerinden faydalanılabilir. Bu aktiviteleri seçerken çocuğun ilgi alanları ve becerileri, istekleri dikkate alınmalıdır.

Çocukların en iyi oyun arkadaşı anne-babalarıdır. Ebeveynlerin iş dışı saatlerde çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmesi çocuğu için harika aktiviteleri ortaya çıkaracaktır.

Çocuğun yaşıtlarıyla vakit geçirmesine öncelik verilmelidir. Mahallede oynamayı tehlikeli bulan aileler eve arkadaş çağırabilir ya da arkadaş ziyaretleri düzenleyebilirler.

Çocuğa sadece ders ve kitap okuması için baskı yapmak onu daha da uzaklaştıracaktır. Günlük planlar yaparak önce çocuğun oyun, eğlence hakkına yer verildiğinde okuma ve derslere de zaman ayrılması çocuk için sıkıcı olmaktan çıkar. Tüm bunlar dikkate alındığında çocukta mutsuzluk ve sıkılma devam ediyorsa çocuğun ruhsal dünyası etraflıca gözden geçirilebilir, gerektiğinde bir uzmana başvurabilirler.