Bütün Almanya Yasemin'i arıyor! 8 milyon Euro'yla sırra kadem bastı

Alman basınına göre Yasemin Gündoğan, Bremen’deki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışıyordu. Yasemin’in görevi paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekti.

Çöpten doğru kaçırdı

Ancak Yasemin’in 21 Mayıs’ta, banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirip, çöp arabasıyla konteynıra çıkardığı, Berlin’de kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla kaçtığı iddia edildi.

Yasemin Gündoğan’ın çalışma arkadaşları dört gün sonra para kasetlerini ATM’ye yerleştirmeye kalktığında boş olduklarını fark etti. Hırsızlığın neden bu kadar geç fark edildiği açıklık kazanmadı.

Polis yardım istedi

Polis ise önceki gün hırsızlıkla ilgili açıklama yaparak Yasemin Gündoğan’ın bulunması için halktan yardım istedi. Gündoğan ile işbirliği yaptığı şüphesiyle bir kişi yakalanırken soruşturma geniş çaplı sürüyor.