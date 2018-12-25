Bütçemiz adım adım yükselişini sürdürüyor
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edilen ilk bütçesini değerlendiren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Türkiye’de bir duraklama olacak gibi söylemlere rağmen bizim nereye gittiğimiz apaçık bir şekilde ortada" dedi.25 Aralık 2018 Salı 12:52
Resul Ekrem Şahan Ankara
Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edilen ilk bütçesini değerlendirdi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “2002’de ülkemizin bütçesi 98 milyar liraydı. Bugün 961 milyar liraya ulaştı. Bu, Türkiye’nin emin adımlarla hızla hedeflerine doğru ilerlediğini gösteriyor. Milletimizden aldığımız emaneti milletimize hizmet olarak geri döndürmenin gayretinde olduk” dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de, şunları söyledi: “Türkiye’de bir duraklama olacak gibi söylemlere rağmen bizim nereye gittiğimiz apaçık bir şekilde ortada. Vergi gelirlerinin yine yüzde 21’lik bölümü eğitime, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için harcayacağız.”
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