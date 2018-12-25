Bütçemiz adım adım yükselişini sürdürüyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edilen ilk bütçesini değerlendirdi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “2002’de ülkemizin bütçesi 98 milyar liraydı. Bugün 961 milyar liraya ulaştı. Bu, Türkiye’nin emin adımlarla hızla hedeflerine doğru ilerlediğini gösteriyor. Milletimizden aldığımız emaneti milletimize hizmet olarak geri döndürmenin gayretinde olduk” dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de, şunları söyledi: “Türkiye’de bir duraklama olacak gibi söylemlere rağmen bizim nereye gittiğimiz apaçık bir şekilde ortada. Vergi gelirlerinin yine yüzde 21’lik bölümü eğitime, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için harcayacağız.”