Bütçede görülen iyileşme memnuniyet verici! Maliye politikası daha etkin biçimde kullanılmalı

Buğra Kardan

2020’nin ilk 8 ayında 110.9 milyar lira olan bütçe açığı, 2021’in aynı döneminde 37.5 milyon liraya geriledi. Bu gerilemede ekonominin güçlenip büyümesi, devletin vergi gelirinin artması önemli rol oynadı.

Tablo olumlu

Geçen senenin ilk 8 ayında 510.4 milyar lira olan vergi geliri, 712.8 milyar liraya vardı. Türkiye’nin bütçe verilerinin iyileşmesi, diğer ülkelerden olumlu ayrışması ilerisi için umutları arttırdı. Öyle ki iktisatçılarca “Ülkemizin bütçe açığı 2021’de gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına göre 3-4 puan, gelişmiş ülkelerinkine göre ise 5-6 puan daha iyi gelebilir” öngörüsü paylaşıldı.

Ödemeler hızlandırılabilir

Ayrıca şu ifadeler kullanıldı: “Bütçede görülen iyileşmeler, maliye politikasının manevra alanını genişletiyor. Seçici ve hedef odaklı politikayla yola devam edilecek gibi görünüyor. 2021’in geri kalanında ve 2022’de maliye politikası, ekonomik aktiviteyi güçlendirmek yerine enflasyonu makul seviyeye çekmeye, istihdamı arttırmaya ve gelir dağılımını iyileştirmeye yönelik olarak daha fazla kullanılabilir. Özel sektörün kamudan alacaklarının ödemeleri hızlandırılabilir. Özel sektörün üretim ve yatırım maliyetlerini düşürücü yönde maliye politikaları da uygulanabilir.”

Açık beklentinin altında

Yeni Akit’e konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise bütçenin dengeye oturmaya başladığına işaret etti. Aslanoğlu, “Bütçe açığı, yıl sonunda yıl başında tahmin edilenin altında kalacak. Çünkü ekonominin kaliteli ve güçlü büyümesi, vergi tahsilatını yukarı taşıyor” dedi.

Kredi yardımları

Türkiye’nin bütçe açığının milli gelire oranının gelişmekte ve gelişmiş ülkelerden daha düşük olduğuna dikkat çeken Aslanoğlu, şunları söyledi: “Dünyanın dev ekonomileri, pandemi koşullarında bütçede yüksek açık vermeyi göze aldılar. Karşılıksız desteklerle sıkıntı yaşayan sektörlere el uzattı. Türkiye ise kredi yardımlarıyla zor duruma düşen sektörlere destek oldu. Haliyle bütçe açığı diğer ülkelere göre daha sınırlı oldu. KEYNESYEN HAMLE Tabii Covid-19 pandemisi pek çok sektörü sıkıntıya soktu. Pandeminin vurduğu hizmetler sektöründe de zorluklar bahara kadar devam edebilir. Bu sektör için bütçe esnetilebilir. 2022’de Keynesyen politikalara başvurulabilir.

Sanayide gidişat güzel

Sonuç olarak hizmetler sektöründe sıkıntı devam edecek. İstihdam deposu olan bu sektör bütçeden daha çok pay almalı. Almalı ki süratle toparlansın. Bununla da kalınmamalı, ekonomide verimliliği arttırmak için yeşil mutabakata yönelik dönüşümü hızlandıracak adımlar atılmalı. Sanayide de gidişat güzel. İhracatta da iç talepte de rakamlar memnuniyet verici. Bu tablo dikkate alınmalı ve bütçe, hizmetler sektörünü daha da kuvvetlendirmek için kullanılmalı. Eğitim, bilişim gibi alanlar için de aynı durum geçerli.”