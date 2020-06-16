Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15,7 artarak 479 milyar 219 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 17 milyar 301 milyon lira ve ocak-mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon lira açık verdi.