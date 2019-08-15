0553 313 94 23

Bütçe Temmuz’da fazla verdi

2018 yılı Temmuz ayında 1,1 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Temmuz ayında 9,9 milyar TL fazla verdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
Bütçe Temmuz’da fazla verdi

2018 yılı Temmuz ayında 1,1 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Temmuz ayında 9,9 milyar TL fazla verdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi sitesinden paylaşılan Temmuz ayına ilişkin Bütçe Gerçekleştirmeleri Raporu’na göre, 2018 yılı Temmuz ayında 1,1 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Temmuz ayında 9,9 milyar TL fazla verdi. 2018 yılı Temmuz ayında 9,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Temmuz ayında 17,6 milyar TL faiz dışı fazla verildi.


Temmuz ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 oranında artarak 93,4 milyar TL olurken bütçe giderleri yüzde 37,6 oranında artarak 83,5 milyar TL olarak gerçekleşti.


2019 yılı Temmuz ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranında artarak 58,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 44,2 oranında artarak 75,8 milyar TL oldu.


Ocak-Temmuz 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri


2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 45 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 68,7 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz döneminde 3 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken bu dönemde 10,2 milyar TL faiz dışı açık verildi.


2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında artarak 496,4 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 22,7 oranında artarak 565,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında artarak 366,1 milyar TL olarak gerçekleşti.


Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,1 oranında artarak 506,6 milyar TL oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı
    1. Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 21..
    2. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    3. Başkan Sever personelin bayramını..
    4. Tekirdağ'da leyleklerin ölme neden..
    5. La Liga, rekor transferlerle yeni..
    6. Karaman’ın TOKİ konut belirleme kurası..
    7. Ekonomiden sevindiren rakamlar!
    8. Rusya'da kuş sürüsüne çarpan yolcu..
    9. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    10. Kahvehanedeki silahlı kavgada iki..
    11. Malatya İdmanyurdu’ndan kaleye 2..
    12. 'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu!..
    13. Muratpaşa’dan ev bütçesine milyonluk..
    14. Yeni Hasankeyf’te sona doğru
    15. Deprem fotoğrafları sergisi 20 yıl..
    16. İdlib'e yoğun hava saldırıları: 10 ölü
    17. AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında..
    18. Giresun Limanı hedef büyüttü
    19. Virajı alamayan araç yoldan çıkarak..
    20. Yunanistan’daki yangın 3 gündür..
    21. Göçükten çıkıp rektörü olduğu..
    22. Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın sözü var
    23. Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir..
    24. Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulunda..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD ile..
    26. Başkan Öztürk Belediye Çalışanlarıyla..
    27. Gaziantep Basketbol sağlık..
    28. Bahadırhan Dinçaslan kimdir?..
    29. Dicle Elektrik'ten tüketicilere..
    30. (Özel) Meriç ve Tunca Nehirleri’nin su..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması