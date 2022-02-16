Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 96.4 artarak 176 milyar 2 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 28.3 artarak 145 milyar 958 milyon lira oldu. Bütçe, ocakta 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi.

Ödeneğin yüzde 8.3’ü kullanıldı

Merkezi yönetim bütçe giderleri 2021 Ocak döneminde 113 milyar 763 milyon lira iken, 2022 Ocak ayında 145 milyar 958 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2022’de bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira ödeneğin yüzde 8.3’ü kullanılmış oldu. Bütçe gelirleri, 2021 Ocak döneminde 89 milyar 609 milyon lira iken, geçen ay yüzde 96.4 artarak 176 milyar 2 milyon liraya çıktı. Bütçe ocak ayı gerçekleşme oranı 2021’de yüzde 8.1 iken, geçen ay yüzde 12 oldu. Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2021 Ocak dönemine nazaran yüzde 86.1 artarak 147 milyar 418 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021’de yüzde 8.6, geçen ay da yüzde 11.7 olarak tespit edildi. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 192.9 artarak 26 milyar 74 milyon lira olarak belirlendi.