Bütçe dostu Poco C61 tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri açıklandı

Xiaomi'nin alt markalarından Poco, bütçe dostu yeni akıllı telefonu Poco C61'i duyurdu. Cihaz, geniş bir ekran, güçlü işlemci ve bir dizi özellikle birlikte geliyor.

POCO C61 ÖZELLİKLERİ

Poco C61, Xiaomi Redmi A3 modelinin yeniden markalanmış bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, 6,71 inç boyutunda 90Hz yenileme hızına sahip FullHD+ çözünürlüklü bir LCD ekrana sahip. Ekranın üstünde ise görüntülü görüşmeler için 5MP'lik bir kamera bulunuyor ve ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Cihaz, MediaTek Helio G36 yonga setinden güç alıyor, bu da 4G desteği sunuyor ve toplamda 8 çekirdekten oluşan bir işlemciye sahip. Poco C61'in depolama seçenekleri arasında 64GB veya 128GB bulunuyor ve bu depolama miktarı microSD kart ile genişletilebiliyor.

Poco C61, 168.3 x 76.3 x 8.3 mm boyutlarında ve 193 gram ağırlığında. Cihaz, Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile güçlendirilmiş durumda. Kamera tarafında ise, arkada dairesel bir kamera modülü bulunuyor ve bu modülde 8MP birincil kamera ve 0,08MP yardımcı bir sensör yer alıyor.

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Poco C61'in diğer özellikleri arasında yana monteli parmak izi sensörü, çift LED flaş, 3,5mm ses çıkışı, USB-C portu, çift SIM kart desteği, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac gibi özellikler bulunuyor.

POCO C61 FİYATI NE KADAR?

Poco C61'in siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleri bulunacak. 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olan versiyonun fiyatı 90 dolar, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan versiyonun fiyatı ise 102 dolar olacak. Cihazın 28 Mart tarihinden itibaren satışa sunulması bekleniyor. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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