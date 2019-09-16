0553 313 94 23

Bütçe Ağustos’ta 576 milyon TL fazla verdi

2018 yılı Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:31
Bütçe Ağustos’ta 576 milyon TL fazla verdi

2018 yılı Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi. 2018 yılı Ağustos ayında 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ağustos ayında 11,4 milyar TL faiz dışı fazla verdi.


2019 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 oranında artarak 94,3 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 23,2 oranında artarak 93,7 milyar TL olarak gerçekleşti.


2019 yılı Ağustos ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında artarak 66,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,1 oranında artarak 82,8 milyar TL oldu.


Ocak-Ağustos 2019 dönemi bütçe gerçekleşmeleri


2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 68,1 milyar TL açık verdi. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1,2 milyar TL faiz dışı fazla verdi.


2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 590,7 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 22,8 oranında artarak 658,8 milyar TL olarak gerçekleşti.


2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 oranında artarak 432,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,2 oranında artarak 589,5 milyar TL oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ebru Sanatı için izinli kenevir ekimi yaptı
    1. Ebru Sanatı için izinli kenevir ekimi..
    2. Spor Toto Gelişim Elit U16 Ligi
    3. Görevini kötüye kullanma iddiasıyla..
    4. Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor’a..
    5. GastroAntep’te Oğuzeli rüzgarı
    6. İskenderun Özel gelişim hastanesinde..
    7. Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik..
    8. Beyşehir’de Bisiklet Festivali sona..
    9. Çiğli’de 2. Pati Dostları Festivali
    10. 100 kişilik ekiple kaybolan..
    11. Harabe evde kalan 7 kişilik aileye..
    12. TEKNOFEST’e yeni ve yerli ürünler..
    13. Satışa hazır paketler halinde kokain..
    14. 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı"..
    15. İran'dan Trump Ruhani görüşmesi..
    16. Diyarbakır’da aileye tehditler..
    17. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya..
    18. Pazarlarda salçalık biber hareketliliği
    19. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    20. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    21. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    22. Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube..
    23. Ahilik Kültürü Haftası
    24. Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin..
    25. Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin..
    26. Kent Konseyi seçimlerini Temel kazandı
    27. Okul geçitleri yenileniyor
    28. Altay’da Putsila göz dolduruyor
    29. Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya..
    30. Adana’da gençlerin dini sorunları ve..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!