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Büşra Işıldar Avrupa Şampiyonu oldu

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

10 Eylül 2019 Salı 19:05
Büşra Işıldar Avrupa Şampiyonu oldu

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı.


Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.


+81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibi Mariia Kryvonis’i mağlup ederek altın madalya kazandı. 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Sena Erdoğan ise, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite’ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 81 kilo final müsabakasında Elanur Sağit, İngiliz rakibi Emily Asquith’e mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.


Erkekler 64 kiloda Mehmet Aydemir isşampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 19:05
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