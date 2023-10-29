BUSMEK’ten istihdam garantili yeni kurs

Bursa’da hizmetleriyle adeta bir halk üniversitesine dönüşen Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), anaokulundan başlayarak hayat boyu öğrenme felsefesi ile toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 5 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, bugün 13 ilçedeki 25 farklı mekânda 541 farklı branşta yılda yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüştü. Geçtiğimiz yıl toplam 23 bin 837 kişinin sanat ve meslek eğitimlerinden ücretsiz yararlandığı BUSMEK, bunun yanında istihdam garantili kurslarla da bireyleri iş yaşamına kazandırıyor. Bu yıl mart ayında Bursa Eczacı Odası iş birliği ile düzenlenen eczacı asistanlığı kursunun ardından şimdi de BUSMEK, Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği-Derneği (GÜMTOB) iş birliği ile iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli kursları düzenleniyor. Otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan ön büro personeli, servis personeli, kat hizmetleri personeli alanlarındaki, iş garantili eğitimler Yenikaraman Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilecek.

Hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında verilecek eğitimlerin teorik kısmı Yenikaraman Mesleki Eğitim Merkezi’nde, uygulama eğitimleri ise anlaşmalı otellerde gerçekleştirilecek. Ayrıca başvuracak adayların biko.bursa.bel.tr adresi üzerinden kayıt açıp özgeçmiş oluşturmaları gerekmektedir.

Kurs programı

Kat Hizmetleri Personeli: Eğitim süresi 7 gündür. 2 gün kurs merkezinde, 5 gün anlaşmalı Gönlüferah Otel ve Marigold Otel’de eğitim verilecek.

Servis Personeli: Eğitim süresi 17 gündür. 3 gün kurs merkezinde, 14 gün anlaşmalı Almira Otel’de eğitim verilecek. Başvuracak adayın, başlangıç seviyesi yabancı dil bilmesi gereklidir.

Ön Büro Personeli: Eğitim süresi 9 gündür. 4 gün kurs merkezinde, 5 gün anlaşmalı Gönlüferah, Marigold, Ramada Çekirge ve Mövenpick Otellerinde eğitim verilecek.

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Başvuracak adayın orta seviye olmak üzere İngilizce bilmesi ve temel seviyede bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

BUSMEK-BİKO-GÜMTOB iş birliğinde iş garantili eğitimlere busmek.bursa.bel.tr adresinden online başvuru kısmından ön kayıt yaptırılabileceği gibi Yenikaraman Mesleki Eğitim Merkezi’nden de başvuru alınabilecek.