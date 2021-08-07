Busenaz Sürmeneli kimdir başarıları?
Busenaz Sürmeneli kim? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir?
Busenaz Sürmeneli 25 haziran 1998'de dünyaya geldi. Trabzonlu olan Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor Kulübü'nün sporcusudur.
Busenaz Sürmeneli; Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.