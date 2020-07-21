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Aktüel

Burundi’de senato seçimleri

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:47:39 -
Burundi’de senato seçimleri

ANKARA (AA) - Burundi’de dün gerçekleşen senato seçimlerinin galibi iktidar partisi oldu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan (CENI) yapılan açıklamada, iktidardaki Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD), senatodaki 36 sandalyeden 34’ünü kazandığı belirtildi.

Açıklamada, 18 vilayette 3 bin 453 belediye meclis üyesinin oyuyla gerçekleşen seçimlerde, muhalefet partileri Ulusal Özgürlük Konseyi (CNL) ve (UPRONA) Ulusal İlerleme Birliğinin sadece birer koltuk elde edebildiği kaydedildi.

Anayasaya göre, senatörler beş yıllık dönem için seçiliyor.

Etnik bakımdan homojen yapıya sahip olmayan Burundi’de her vilayet biri Tutsi biri Hutu olmak üzere iki senatör ile temsil ediliyor.

Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 68,72'sini alan Ulusal CNDD-FDD’nin adayı General Evariste Ndayishimiye kazanmıştı.


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