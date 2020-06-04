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Aktüel

Burundi'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu

Evarise Ndayishimiye, oyların yüzde 68,72'sini aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:34:14 -
Burundi'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu

ANKARA (AA) - Burundi'de 20 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, oyların yüzde 68,72'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Evarise Ndayishimiye oldu.

Burundi Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibinin CNDD-FDD partisinin adayı Ndayishimiye olduğu duyuruldu.

Ndayishimiye, oyların yüzde 68,72'sini alırken, rakibi ana muhalefet partisi Yeni Ulusal Özgürlük Konseyinin (CNL) lideri Agathon Rwasa ise oyların yüzde 24,19'unu alabildi.

Seçim takvimine göre, Ndayishimiye 20 Ağustos'ta yemin ederek 2005'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Pierre Nkurunziza'dan görevi devralacak.

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