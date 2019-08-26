Burundan gelen sarı su hangi hastalığın belirtisi? Burundan gelen sarı su nasıl tedavi edilir? Burundan gelen sarı su kafa travmasının habercisi

Burundan sarı su ya da sıvı geliyorsa paniklemeyin. Çok ciddi bir sıkıntıya işaret etmese de nadiren de olsa tehlikeli bir komplikasyonun işareti olabilir. Geçmeyen ve yoğun akıntılarda mutlaka kulak burun boğaz doktoruna gidin.

BURUNDAN AKAN SARI SIVININ NEDELERİ

Sinizüt

Kafanın içindeki sinüs boluğunun iltihaplanmasıyla meydana gelen bir enfeksiyondur. Baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve ateş sinizüt belirtileri arasındadır. Sinüzit kontrollü bir doktor tedavisiyle atlatılabilen bir rahatsızlıktır.

Alerji

Birçok insan çeşitli nedenlerle alerjik tepkimeler gösterebilmektedir. Alerjinin belirtilerinden biri de burundan sarı sıvı gelmesidir.

Beyin Omurilik Sıvısı Sızıntısı

Kafa travmalarında görülen bir durumdur. Kafatasındaki bir delikten sızar ve burundan sarı su ya da sıvı olarak akar. Ciddi bir durum olduğu için derhal bir beyin cerrahına gidilmelidir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bol su için.

Buharlı havluyu yüzünüze kapatıp hafif hafif nefes alın.

Bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyun ve için.