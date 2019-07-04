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Burundaki şekil bozukluklarına dikkat

Op.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
Burundaki şekil bozukluklarına dikkat

Op.Dr. Ali Değirmenci, burundaki şekil bozukluklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Ali Değirmenci, “Burun en göz önünde olan organlarımızdan bir tanesidir. Her ırk ve kişinin, belli bir burun şekli vardır. Çoğunlukla travmaya bağlı bazen de yapısal olarak burun şekilde bozukluklar olabilir. Doğallıktan uzak görüntüler kişiyi rahatsız ederse, kişinin ‘burun şeklinin değiştirilmesini’ isteme hakkı vardır. Burun şekli bozukluklarının en sık karşılaşılanları, burun sırtında kemer şeklinde eğrilik, burun ucunun kalın ve düşük olması, burunun yüze göre geniş olmasıdır. Burun birçok görevi olan organıdır. İlk ve en önemli görevi nefes alıp vermektir. Çünkü normal solunum burundan yapılır. Böylece solunan hava burunda ısıtılır, nemlendirilir, temizlenir ve akciğerlere öylece gönderilir. Ayrıca burunun koku ve tat alma görevleri de çok önemlidir. Burun içerisine açılan sinüsler ve bunların rahatsızlıkları da son yıllardaki teknolojik gelişmelerle oldukça değişiklikler ve başarılar kazanmıştır. Burunun görevlerinin sağlıklı olmasında ihtisas eğitimi sırasında her türlü burun rahatsızlığının ilaç ve cerrahi tedavisinin öğretildiği kulak, burun, boğaz uzmanı aynı zamanda bir baş boyun cerrahıdır” dedi.


Burun estetik operasyonunun, yüz estetik operasyonlarının içerisinde değerlendirildiğini ifade eden Op.Dr. Değirmenci, “Amerikan yüz plastik ve rekostrüktif cerrahi cemiyetinin üyelerinin yüzde 60’ı kulak, burun, boğaz uzmanları tarafından oluşturulmaktadır. Burun estetik operasyonları günümüzde kulak, burun, boğaz hekimleri ve plastik ve rekonstrüktif cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Her iki branştaki hekimlerin özel ilgileri olabilir. Bizim estetik ameliyat prensibimiz, kişinin yüzüne uyan, abartılı, müdahale edilmiş görüntüsü vermeyen burun şeklini kazandırmaktır. Bunun belirlenmesi için, kişinin ve hekimin yapılacak değişiklikleri, fotoğraf üzerinde konuşması ve kişinin beklentilerinin anlaşması çok önemlidir. Güzel burun yoktur, güzel görünen burun vardır. Burunu sadece estetik özellik arz eden bir organ olarak görmemekte diğer önemli görevlerinin de mutlaka sağlanması gerektiğine inanmaktayız. Tıkalı, fakat çok estetik kabul edilen bir burun şekli bizim için hiç muteber değildir. Kişi de bunun oluşturduğu tıbbı şikayetlerle er geç karşı karşıya kalacaktır. Burun şekli bozukluğu olan kişilerde çoğunlukla burun içerisinde de eğrilik olduğu için aynı ameliyatta o da düzeltilir. Günümüzde endoskopik sinüs ameliyatları ile aynı anda estetik ameliyatı da yapılabilmektedir. Lütfen daha detaylı ameliyat bilgisi ve ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar için ek bilgi isteyiniz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
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