Burun tıkanıklığının sebepleri

Doktorlar burun tıkanıklığını sebeblerini dörde ayırır. Ancak bazı hastalarda bu dört kategoriden bazıları beraber de görülür. Bunlardan biri Vazomotor Rinit (Burun damarlarındaki soğuk algınlığı’dır.)

Rinit burun ve onun içini döşeyen dokuların iltihabıdır. “Vazomotor” ise damar cidarını harekete geçiren olayları tanımlayan terimdir. Burunun içini döşeyen dokular yoğun kılcaldamar ağı ile kaplıdır. Normal de büzüşme ve genişleme yeteneği olan bu damarlar yarı açıktırlar. Ancak yoğun egzersiz yapan kişilerde salınan adrenalin bu damarlarda büzüşmeye yol açarak nefes almayı kolaylaştırır. Bunu tam tersi ise allerjik durumlarda ve soğuk algınlığıde görülür. Burundaki damarlar kanla dolarak genişler ve nefes almak güçleşir.

Alerji ve enfeksiyon dışı bazı durumlarda da bu damarlar genişler ve vazomotor rinit gelişir. Stres, tiroid bezi yetmezliği, gebelik, tansiyon ilaçları, uzun süreli burun damlası kullanımı ve sigara dumanı vazomotor rinit sebebleri arasındadır.

Hastalığın başladığı dönemlerde burun tıkanıklığı genellikle geçicidir. Ancak vazomotor rinitin nedeni ortadan kaldırılamaz ise kan damarları büzüşme yeteneğini giderek kaybeder ve kronik burun tıkanıklığı gelişir. Tıkanıklık uykuda daha belirgin hale geldiğinden yatarken başın yükseltilmesi gerekebilir. Ancak tam iyileşme için bazen cerrahi müdahale gerekebilir.

Öte yandan burun tıkanıklığı tedavisinde kullanılan spreylerden dokuları küçülten 'dekonjestan'ların, nadiren, hassas bünyelerde ve özellikle kalp sorunu olanlarda, normal dolaşıma karışabildiği için kalbe yük binmesine yol açabildiği unutulmamalı..