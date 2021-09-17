Burun revizyonundaki tehlikeye dikkat

Burun estetiği yaptıran bazı kişilerde ikinci bir ameliyatı gerektiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, "burun revizyonu" adı verilen bu ikinci operasyonun çok daha dikkatli yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yüzün tam merkezinde yer alan burundaki estetik ve işlevsel bozukluklar, “rinoplasti” adı verilen ameliyatla düzeltiliyor. Ancak her ameliyat yüz güldürücü sonuçlar vermeyebiliyor. Yeni burun şeklini beğenmeyen ya da sağlık problemleri giderilemeyen kişiler, ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyabiliyor. “Burun revizyonu” ameliyatı hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, bu ikinci operasyonun çok daha dikkatli yapılması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Köksal Yuca, burun revizyonunda ameliyat risklerinin arttığını dile getirerek, "Daha önce burun estetiği ameliyatı geçirmiş kişilerde tekrar operasyon gerektiren durumlar ortaya çıkarsa risk de operasyon geçirmemiş kişilere oranla artacaktır. Burun revizyonu adı verilen ikinci operasyonlar çok daha hassas koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Bu ameliyatlara ihtiyaç duyulmasının temel sebeplerinden biri, kişilerin ilk estetik operasyon sonucundan memnun kalmaması ya da sağlık problemlerinin ilk operasyon sonrasında giderilememesidir" dedi.