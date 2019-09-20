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Burun kemiği eğriliği tedavisi nasıl yapılır?

Çocukluk yaşlarında ya da belirli yaşlarda alınmış burun travmasına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardır. Burun kemiği eğrilik tedavisi nasıl yapılır? Muayene saptanan bulgular ya burun kemiğinde eğrilikler olması ya burun kıkırdağında eğrilikler olması sonucudur. Burun kemiği eğriliği tedavisi ise cerrahi ile onarımı mümkün. Peki Burun kemiği eğriliği ameliyatı olmazsam ne olur?

20 Eylül 2019 Cuma 16:48
Burun kemiği eğriliği tedavisi nasıl yapılır?

Çocukluk yaşlarında ya da belirli yaşlarda alınmış burun travmasına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardır. Burun kemiği eğrilik tedavisi nasıl yapılır? Muayene saptanan bulgular ya burun kemiğinde eğrilikler olması ya burun kıkırdağında eğrilikler olması sonucudur. Burun kemiği eğriliği tedavisi ise cerrahi ile onarımı mümkün. Peki Burun kemiği eğriliği ameliyatı olmazsam ne olur?

Burun kemiği eğriliği ameliyatı olmazsam ne olur? Kişinin yaşı genç olursa ilk etapta sorun olmayacaktır. Ancak yaş ilerledikçe ciddi nefes sıkıntısı, yorgunluk ve ilerleyen dönemlerde nefessiz kalma sonucu kalp hastalıkları tansiyona sebebiyet vermektedir.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:48
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