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"Burun estetiği operasyonu yazın yapılır mı?" sorusuna uzmanından yanıt

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:11
"Burun estetiği operasyonu yazın yapılır mı?" sorusuna uzmanından yanıt

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çerçi, burun estetiği (rinoplasti) operasyonu hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Dr. Çerçi, "Burun estetiği ameliyatının mevsimi yoktur ancak yazın operasyon geçiren hastalar güneş koruyucu krem ve geniş kenarlı şapka kullanmalı" dedi.


Türkiye’de son yıllarda en çok yapılan estetik operasyonların başında gelen burun estetiği (rinoplasti) ameliyatları hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emel Çerçi, hastaların en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Hastalardan en fazla "Yaz mevsiminde burun estetiği ameliyatı yapılabilir mi?" sorusunun geldiğini ifade eden Dr. Çerçi, "Rinoplasti ameliyatının mevsimi yoktur. Sadece yaz mevsiminde yapılacaksa hastaların bazı konularda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Güneş ışınlarının burun cildinde leke yapma riskinden dolayı güneş koruyucu kremler ve geniş gölge yapan şapkalar kullanılması yeterlidir. Ameliyattan 4-6 hafta sonra güneş gözlükleri kullanılabilir" diye konuştu.


Hastaların ameliyat öncesinde operasyonun tüm detayları hakkında bilgi sahibi olmasının en doğal hakları olduğunun altını çizen Dr. Çerçi, "Rinoplasti, geçmişte kullanılan klasik tamponların yerini silikon tamponların almasına bağlı ağrılı bir ameliyat değildir, ayrıca bu silikon desteklerde burun tıkanıklığına neden olmaz. İlk aylarda dikkatli bakıldığında burun ucunda kızarıklık şeklinde iz görülür; ancak bu iz zaman içinde görünmez hale gelir" dedi.


Dr. Çerçi, sözlerine şöyle devam etti:


"Ameliyat sonrası oluşan morluk ve şişlikler 3 günden sonra iyileşmeye başlar. Önlem olarak da baş yüksekteyken yatılmalıdır. 15 gün süreyle ağır yük taşıma ve eforlu aktivitelerden kaçınılmalıdır. 4-6 hafta kadar gözlük takılmamalı. Hastaların lens kullanımında bir sakınca yoktur."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:11
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