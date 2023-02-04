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Sağlık Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın öldü
Sağlık

Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın öldü

İstanbul'daki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 14:10:00 -
Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın öldü

İstanbul'daki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti.

3 Şubat''ta burun estetiği ameliyatı olmak için Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezine giden Seher K, genel anestezi ile yapılan ameliyattan yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.

Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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