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Burun akıntısı ve boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Uzmanlar boğaz ağrılarına karşı uyarıyor. Havaların bir ısınıp bir soğuması boğaz ağrılarını, burun akıntısı ve öksürüğü tetiklemekte. Boğaz ağrısı yaşayan vatandaşlar boğaz ağrısına ne iyi geldiğini araştırıyor. Boğaz yanmasına karşı uzmanlardan ardı ardına uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler neler? Boğaz ağrısına ne iyi gelir bitkisel, çocuğun boğaz ağrısına ne iyi gelir, burun akıntısı ve boğaz ağrısı nasıl geçer?

02 Mart 2019 Cumartesi 11:34
Burun akıntısı ve boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Uzmanlar boğaz ağrılarına karşı uyarıyor. Havaların bir ısınıp bir soğuması boğaz ağrılarını, burun akıntısı ve öksürüğü tetiklemekte. Boğaz ağrısı yaşayan vatandaşlar boğaz ağrısına ne iyi geldiğini araştırıyor. Boğaz yanmasına karşı uzmanlardan ardı ardına uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler neler? Boğaz ağrısına ne iyi gelir bitkisel, çocuğun boğaz ağrısına ne iyi gelir, burun akıntısı ve boğaz ağrısı nasıl geçer?

Çocuğun boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına evde uygulayacakları yöntemlerle çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Siz de boğaz ağrısından kurtulmak için evde uygulayabileceğiniz bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Odanızı nemlendirin. Kuru hava ağrıyı şiddetlendiriyor. Mümkünse yapay buhar üreten cihazlardan istifade edin. Bol ve sık ılık sıvı için; su, bitkisel çay, meyve suyu. Sıcak duş, özellikle buharı bol bir banyo ile birlikteyse rahatlatıcı olabilir.

Adaçayı (ılık) ile gargarayı deneyin. Adaçayını bir güzel demleyip ılıtın ve günde 8-10 kez gargara yapın. Tuzlu su gargarası da iyi gelebilir, Sambucus nigra, adaçayı özü, propolis, çinko, C vitamini içeren pastillerden istifade edebilirsiniz. Papatya çayı da denemeye değer bir çözüm olabilir. Elma sirkesi gargaraları ile rahatlayıp çözüm arayanlar da var. 

Evde yapacağınız zencefil, karabiber, limon, bal (şeker hastalığı yok ise) karışımı 2 dakika kaynatılıp günde 3-4 bardak tüketilebilir. Bir litre kaynamış ve dinlendirilmiş suya atılacak bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı tuz karışımı günde 3-4 kez buruna çekilerek burun tıkanıklığı giderilebilir. 

Boğaz ağrısı neden olur? 

Boğaz ağrısının görülme nedenleri şunlardır: Virüs, bakteri ve diğer mikropların neden olduğu yeni ve eski (kalıcılaşmış) enfeksiyonlar,

Tütün ürünleri,

Tahriş edici gazlar, dumanlar,

Aşırı sıcak- soğuk, sert yapılı ya da asitli yiyecek- içecek,

Sürekli ve dinlenmeden konuşmak,

Yabancı cisimle zedelenmeler (Ceviz kabuğu vs...),

Su ve sıvı tüketme alışkanlığında eksiklik,

Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alıp, verme,

Mide asidinin boğaza ulaşıp tahriş etmesi.

Boğaz ağrısı için gargara yapın

Boğaz ağrılarında esas tedavi şekli sebep olan durum ne ise onu ortadan kaldırmaktır. Ancak bu süreci atlatırken de kişi ağrıya katlanmak zorunda kalmaması için doktor kontrolünde ağrı kesici ilaçlar kullanabilir. Tuzlu su ile gargara yapmak o anlık olarak boğaz ağrılarına İyi gelebilir; ancak boğaz ağrınızın tuzlu su gargarasıyla kesilmesi ya da azalması iyileştiğiniz anlamına gelmez. Boğaz spreyleri doktor kontrolü dışında kullanılmamalıdır. Boğaz spreylerinin bağımlılık yaratması söz konusu değildir.

Boğaz ağrısı sık sık tekrarlıyorsa ne yapmak gerekir?

Boğaz ağrısı en sık üst solunum yolları enfeksiyonlarıyla karşımıza çıkar. Bunun sıkça yaşanması halinde ise bu sıklığa sebep, yapısal ya da işlevsel bir bozukluk olabilir. Bu araştırılması gereken bir durumdur. Ağrılar süresine, nedenine ve şiddetine göre değişkenlik gösterebilir. Hatta boğaz ağrısına sebep olan hastalığınızın hangi aşamasında olduğunuza göre de değişmektedir. Bunun için birkaç saati geçen boğaz ağrıları önemsenmelidir.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:35
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