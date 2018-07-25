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Burun akıntısı nasıl geçer?

Burun akıntıları kişinin yaşam standartlarını oldukça düşürebilir. Eğer burun akıntınız ateş, öksürük veya boğaza ağrısı gibi hastalıklar yüzünden akıyorsa doktorunuza görünmelisiniz.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:35
Burun akıntısı nasıl geçer?

BASKI, MASAJ VE YIKAMA

Öncelikle burnunuzun köşesine burnunuzu daha da kötü yapmayacak nazik bir şekilde 10 kere bastırınız. Bu baskı noktasının soğuk algınlığından ve alerjilerden kaynaklanan sinüs tıkanıklığını ve baş ağrılarını hafiflettiğine inanılmaktadır.

Burnunuz bölgeye baskı uyguladığınızda hemen hemen tamamen kapalı olmalıdır. Aynı şekilde gözlerinizin üstündeki bölgeye de 10 kere hafif baskılar uygulayınız. Daha sonra iki kulak memenize 10 saniye boyunca masaj yapınız.

Üçüncü aşama olan yıkamada ise tuzlu deniz suyunu ya da sadece kaynatılmış suyu kullanabilirsiniz. Suyu içinize çekmemeye dikkat edip burnunuza çekip sümkürünüz.

Sümkürme işlemini burnunuzda kızarıklık ve tahrişe neden olabileceği için çok sık tekrarlamayınız. Daha sonra sinüs baskısını azaltmak ve geniz yolunu açmak için sıcak suya batırılmış bir havluyu yüzünüze koyunuz.

MENDİL

Bir mendili alıp ikiye bölünüz. Parçaları küçük bir top haline gelecek şekilde yuvarlayınız. Bu top burun deliğiniz kadar olmalıdır. Topları nazikçe burun deliklerinize yerleştiriniz ve rahatlayıp normal bir şekilde nefes alınız.

Sürekli sümkürmenize gerek kalmadan bu küçük toplar akan sıvının çoğunu emmeye yardımcı olacaktır. Eğer burnunuzdan nefes alamıyorsanız ağzınızdan alabilirsiniz.

TOPİKAL TEDAVİ UYGULAMA:

Topikal deriye yüzeysel olarak uygulan tedavi demektir. Seçtiğiniz burun akıntısına iyi gelecek kremi burnunuzun altına sürünüz. Ayrıca bu tarz kremleri göğsünüze de uygulayabilirsiniz. Daha sonra derin derin nefes alınız.

Tıkalı burnunuz hemen açılacaktır. Bu yöntem aynı zamanda tıkanmış burunlara da çok iyi gelmektedir. Topikal tedavi olarak kaynamış suyu da kullanabilirsiniz. Büyükçe bir kaseye kaynamış suyu boşaltınız.

Kafanızı kaseye yaklaştırıp başınızın üstüne havlu yerleştiriniz. Böylelikle buhar burnunuzdaki akıntının geçmesine yardımcı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:35
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