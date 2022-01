Bursluluk sınavı 2022 ne zaman? 2022 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

5 sınıf devlet bursluluk sınavı 2022 ne zaman, bursluluk sınavı ne zaman başlayacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) tarihleri MEB tarafından son dakika açıklanıp açıklanmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl burs vermek için düzenlediği PYBS sınavının bu yılki başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İOKBS sınavıyla ilgili sorulan soruların başında 2022 İOKBS başvuru ne zaman yapılacak yer alıyor. Her yıl 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavıyla ilgili öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor.

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 İOKBS sınav takvimini açıkladı. Buna göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS sınav tarihi 04 Eylül 2022.

İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların girdiği İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanır? Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

İOKBS bursluluk sınavına kimler girebilir?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.