Bursluluk sınavı 2021 soruları ve cevapları MEB İOKBS soru ve cevapları açıklandı mı 5 Eylül 2021

2021 bursluluk sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların girdiği İOKB bursluluk sınavı 25 Nisan’da yapılacaktı. Korona salgını nedeniyle bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihine ertelenmişti. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların girdiği İOKBS bursluluk sınavı, 5 Eylül 2021'de saat 10.00’da yapıldı. Öğrenciler kendilerine sorular bursluluk sınavı test kitapçıklarını 120 dakikada cevaplandırdı. Saat 10:00'da başlayan bursluluk sınavı 12:00'de sona erdi. İOKBS sınavına giren öğrenciler 2021 İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevaplarını merak ediyor.

2021 bursluluk sınav soru ve cevapları açıklandı mı? 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavına ilişkin soru ve cevap anahtarı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 2021 bursluluk sınavı soruları MEB tarafından soruların ve cevapların önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. 5 Eylül 2021 İOKBS bursluluk sınavına ilişkin sorular ve cevaplar henüz yayınlanmadı.

5 Eylül'de gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının da iki hafta içerisinde erişime açılacağı tahmin ediliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte MEB'den eğitim desteği alacak öğrenciler ortaya çıkmış olacak. Konuya ilişkin son dakika açıklamaları için MEB'in 'duyurular' sayfasının takip edilmesi gerekiyor. Bursluluk sınav sonuçları için tıklayın

İOKBS bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.