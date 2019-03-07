0553 313 94 23

Bursa’ya doğal film platosu kuruluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde Bursa’ya doğal bir film platosu kazandıracaklarını belirterek, "Bu plato Kestel’e kurulacak.

07 Mart 2019 Perşembe 10:31
Bursa’ya doğal film platosu kuruluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde Bursa’ya doğal bir film platosu kazandıracaklarını belirterek, "Bu plato Kestel’e kurulacak. Bursa’nın adını dünyaya duyuracağız"dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşıp, tüm esnafa bugüne kadar yaptıkları yatırımları ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.


Kestel ilçesinde yapacakları yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Kestel’de 35 mahallemiz var. Bunların 30 tanesi kırsal mahalle. Bu 30 mahallede kanalizasyon problemi olan var, suyu değişmesi gereken var. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu 30 mahallemizde alt yapı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamlayıp üzerine de asfalt uygulamalarını yapacağız. Bizim cenaze ve defin hizmetleri binamız şehrin batısında. Yıldırım ve Kestel bölgemize hitap edecek cenaze ve defin hizmetleri binası yapacağız” dedi. Kestel’in doğal film platosu olarak kullanılabileceğini de dile getiren Aktaş, “Kestel’e doğal film platosu oluşturacağız. Belirli filmlerin çekilmesiyle hem Kestel hem de Bursa’nın tanıtımı noktası noktasında bir alt yapı oluşturacağız” diye konuştu.


"Anlatacak projeleri yok"


Katıldığı her ortamda bir belediye başkanının yaptığı hizmetlerle anlatacağı bir hikayesi olması gerektiğini söylediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ben Kestel’de başkanımız Yener Acar’ın yaptığı hizmetleri yukardan aşağıya sayarım. Kestel’in nüfusu 65 bin. Emlak rantının en yüksek olduğu ilçemiz ise Nilüfer. Bu ilçede 20 yıl belediye başkanlığı yaptınız ne projeniz var. Geçen akşam beraber katıldığımız bir dernek toplantısında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısından cevap geldi. Saydı: 1- 35 kilometre bisiklet yolu yaptık. 2- 146 tane çocuk parkı yaptık. Üçüncüyü sayamadı. Başka bir şey yok. ‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyorsanız yaptıklarınızı anlatmak zorundasınız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Turhan: Akıllı ulaşım, vazgeçilmez oldu
    1. Bakan Turhan: Akıllı ulaşım,..
    2. Başkan Toltar veda etti
    3. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok..
    4. 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara..
    5. Kaza sonrası D-100 Karayolu sebze..
    6. İmam, doktor, öğretmen ve psikolog..
    7. Avrupa borsaları
    8. Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu..
    9. GRAFİKLİ - PSG'nin Avrupa'da yüzü..
    10. Satranççı kız kardeşlerin birincilik..
    11. Beşiktaş'tan Mehmet Özdilek bombası!
    12. Adana’da rüzgar ağaçları, direkleri..
    13. Sivas’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
    14. 4 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon..
    15. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    16. Elazığ’da tefeci operasyonu: 12..
    17. Milletvekili Esin Kara, Cumhur..
    18. 2.5 milyon ilave istihdam için iş..
    19. SAÜ’de karma sergi sanatseverlere..
    20. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı..
    21. Adıyaman Belediyespor, 1955 Batman..
    22. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    23. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    24. Oğlunun öldüğü caddeye bakamıyor,..
    25. Elektrik akımına kapılan bir kişi..
    26. Bodrum Belediye Başkanı gözyaşlarına..
    27. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    28. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    29. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    30. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak